Trupa de liceeni AICI ne invită la spectacol

La Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 19, va avea loc a doua reprezentație a piesei „With a little help from my friends”, în interpretarea tinerei trupe de liceeni constănțeni intitulată AICI, coordonată de actorul Tiberiu Roșu.Piesa surprinde cinci adolescenți în toată vulnerabilitatea lor, veniți în Vama Veche ca să se distreze. Aceștia trec prin episoade total neplăcute și ajung să demaște lucrurile ce se află în interiorul lor.Reproducând realitatea într-un mod brut, „With a little help from my friends” ridică semne de întrebare asupra noastră. Ne cunoaștem cu adevărat?Scriitoarea Maria Manolescu, cea care semnează acest text, mărturisea: „Niciodată n-am trăit atât de mult pentru și prin prieteni ca atunci când eram în liceu. Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu mine cea de la 16 ani și să stăm puțin de vorbă. Și asta mi-ar plăcea să se întâmple cu toți cei care văd spectacolul acesta: să stea puțin de vorbă, la sfârșit, despre cum ne putem ajuta «pe bune» unii pe alții, fie că suntem adolescenți sau prietenii lor mai mari”.Prețul unui bilet este de 10 lei.