Trupa "Crazy Town" din America vine să cânte pentru constănţeni

Trupa "Crazy Town" din America vine să cânte pentru constănțeni

Astăzi, începând cu ora 21.00, Club „Doors” din Constanța îi are ca invitați pe membrii formației „Crazy Town”, o trupă de rap rock din SUA, înființată în urmă cu 22 de ani de Bret Mazur și Seth Binzer. Trupa a devenit cunoscută prin hitul „Butterfly”, care a obținut locul I în topul American Billboard Hot 100, în martie 2001.Primul album intitulat „The Gift of Game” s-a vândut în peste 1,5 milioane de exemplare. Trupa a mai lansat două materiale de studio, „Darkhorse” (2002) și „The Brimstone Sluggers” (2015). Formația a concertat recent alături de Drowning Pool și Puddle Of Mudd în turneul „Epic”, la care au mai participat Alien Ant Farm, Fuel și P.O.D.Prețul unui bilet este 30 de lei.