Trofeul „Mamaiei“ Populare a ajuns în Satu Mare

Marele Premiu al Festivalului de Muzică și Dans Popular „Mamaia" 2007 a fost decernat, vineri seară, lui Traian Vasile Chioran, din Satu Mare. Premiul de popularitate a fost împărțit între Loredana Elena Ioniță și Vlăduța Marioara Lupău. Premiul presei a ajuns la Alexandru Pal, iar pe secțiuni, au fost recompensați: soliști instrumentiști - Premiul I - Flaviu Dan, Premiul al II-lea - Ștefan Pitulici, Premiul al III-lea - Ștefan Moacă; soliști vocali - Premiul I - Georgeta Chițoran, Premiul al II-lea - Răzvan Rădos, Premiul al III-lea - Laura Călinescu. Premiile Arhiepiscopiei Tomisului au fost următoarele: Premiul In Memoriam Natalia Șerbănescu - Măriuca Verdeș și Premiul In Memoriam Dumitru Sopon - Alexandru Brădățan. Serile de muzică de la Mamaia s-au încheiat vineri, odată cu Gala Laureaților Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular „Mamaia" 2007. Joi, în a doua seară a festivalului, a avut loc un recital susținut de Angela Moldovan, Ionuț Dolănescu și Mariana Ionescu Căpitănescu, Floarea Calotă, Gheorghe Turda, Constantin Lătărețu și mulți alții. De asemenea, au urcat pe scena festivalului orchestre consacrate ale muzicii folclorice. Miercuri, în prima seară a festivalului, spectatorii și telespectatorii au avut parte de o mare surpriză: vedete ale muzicii pop au îmbrăcat haine tradiționale și au interpretat unele dintre cele mai îndrăgite cântece populare. Au urcat pe scenă Andra, Fuego, Cristina Spătar, Elena Gheorghe, Nico, Trupa Etno. Cătălin Măruță, aflat printre spectatori, le-a făcut și el o surpriză Andrei și celorlalte domnișoare aflate pe scenă. Tot în prima seară, tineri artiști de muzică populară au urcat pe scena de la Mamaia încântându-ne cu ritmurile de odinioară ale unor cunoscute șlagăre românești.