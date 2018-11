Trofee și medalii pentru elevele de la coregrafie ale Colegiului de Arte "Regina Maria"

Palmares bogat pentru elevele de la secția de coregrafie a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, la cea mai nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru, Muzică și Dans pentru Copii și Tineri de la Bacău. Fetele au reușit să aducă la Constanța 14 premii importante și s-au evidențiat cu talentul lor. Evenimentul, ajuns la cea de-a IX-a ediție și organiza de Fundația Teatrală „Neghiniță” Bacău, s-a desfășurat week-end-ul trecut, la Bacău.Premiul întâi la solo dans lyrical a fost câștigat de Diana Lungu, din clasa a VII-a, iar premiul întâi la solo dans caracter a fost câștigat de Alexia Mocanu, din clasa a VII-a, ambele sub coregrafia și pregătirea prof. Delia Boeru, ambele evoluții fiind apreciate cu punctaj maxim - 100 de puncte. Tot premiul întâi a obținut și Georgiana Tamaș, din clasa a X-a, la solo dans open, sub pregătirea aceleiași Delia Boeru. Diana Maioru, din clasa a X-a, a obținut premiul al treilea, iar Alessia Abdulhai, din clasa a VII-a, a primit mențiune, ambele la solo dans contemporan.Trofeul la secțiunea de dans clasic a fost adjudecat tot de Diana Lungu, sub pregătirea prof. Mariana Baran, evoluție apreciată cu punctaj maxim. Pe podium la solo au mai urcat Alessia Abdulhai, câștigătoare a premiului întâi, și Bianca Budur, din clasa a VIII-a, câștigătoare a premiului al treilea. La duo dans clasic, cele două fete au obținut premiul al doilea. De asemenea, Bianca Budur a reușit performanța de a lua premiul întâi la o altă secțiune de dans contemporan, de data aceasta sub pregătirea prof. Carmen Chilea, iar Cristina Petrică din clasa a X-a a obținut premiul al treilea la aceeași secțiune.Și Iarina Neacșu din clasa a VII-a, pregătită de prof. Eva Spirescu, a luat premiul întâi, la solo dans clasic, premiul al doilea la solo lyrical, pe coregrafia și sub pregătirea prof. Bianca Manta. Fetele de la Colegiul Național „Regina Maria”, Ramona Pătru, Alexia Mocanu, Iarina Neacșu, Izabela Sima, s-au evidențiat și la secțiunea quartet dans contemporan, unde au câștigat premiul al doilea, cu coregrafia și pregătirea prof. Bianca Manta. Iar Cristina Petrică a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiului la solo dans contemporan, sub coregrafia și pregătirea prof. Silvia Mitroi, evoluție apreciată, la rândul ei, cu punctaj maxim.Elevii și profesorii coordonatori au fost răsplătiți cu numeroase trofee, cupe, diplome și medalii și felicitați pentru prestația elevilor colegiului constănțean.