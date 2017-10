"Triunghiul Bermudelor" din Mamaia. Unde sunt vechile statui

10

Poveste

Ma numesc Foca zburatoare, si sunt o statuie de bronz ce eram candva amplasata in mijlocul minilacului din dreptul Hotelului Perla. Intr-o buna zi, am fost deportata tocmai in fata Hotelului REX. Motivul? In locul minilacului se va construi o biserica. Nu mai puneti Politia pe drumuri