Trimiteţi copiii la culcare! Vă aşteaptă două seri de neuitat, cu distracţie şi muzică bună

Trimiteți copiii la culcare! Vă așteaptă două seri de neuitat, cu distracție și muzică bună

Liceenii, studenții și toți cei care au avut o săptămână solicitantă la serviciu au șansa, în acest sfârșit de săptămână,să se detașeze de toată oboseala acumulată și să își încarce bateriile pentru a începe în forță săptămâna ce urmează.Constănțenii au la dispoziție mai multe oferte interesante, pentru a se distra în acest week-end, care includ mulți decibeli, ringuri de dans și pahare de vin, dar, atenție, nu prea multe! Așadar, trimiteți copiii la culcare și scoateți ținutele speciale de la naftalină, pentru că nu trebuie să ratați o ieșire în oraș cu prietenii sau cu partenerul de cuplu, pentru a vă distra, dansa și fredona acorduri îndrăgite.Se anunță distracție mare la centrul comercial VIVO! Constanța care sărbătorește, împreună cu toți constănțenii, șase ani de branduri unice, într-un week-end exclusiv VIVO! DAYS, pe 28 și 29 octombrie. Activitățile speciale din acest weekend se desfășoară sub conceptul VIVO! DAYS și culminează cu două super concerte. Sâmbătă, 28 octombrie, ora 18.30, Delia va urca pe scenă, pentru a oferi un spectacol de zile mari tuturor celor care se vor afla în centrul comercial, iar duminică, 29 octombrie, ora 18.00, va fi rândul lui Horia Brenciu, care va încălzi atmosfera alături de HB Orchestra.Toți cei care merg pe 28 și 29 octombrie, începând cu ora 14.00, în centrul comercial VIVO! Constanța, se pot bucura de o atmosferă de sărbătoare, cu sute de premii instant, mii de baloane și dulciuri, vouchere de cumpărături și multă distracție.O zonă aniversară va fi special amenajată cu gustări, cocktail-uri și muzică bună, pentru cei care fac cumpărături de minimum 100 de lei, dar și cu sesiuni foto profesionale și ședințe gratuite de machiaj, pentru a răsfăța doamnele și domnișoarele prezente.Duminică, începând cu ora 16.30, VIVO! Constanța va organiza o prezentare de modă în cadrul căreia brandurile prezente în centrul comercial își vor prezenta noile colecții de toamnă-iarnă.Surprizele nu se opresc aici! Pe pagina de Facebook VIVO! Constanța, toți cei care participă, în această săptămână, la concursurile aniversare, pot câștiga unul dintre cele 50 de vouchere de cumpărături, în valoare de câte 150 de lei, sau unul dintre cele 200 de cd-uri cu Delia sau Horia Brenciu. De asemenea, VIVO! Constanța a pregătit 10 torturi gigantice, care vor fi decorate de copiii din 10 grădinițe din oraș. Oricine poate vota cel mai bine decorat tort, pe pagina de Facebook a centrului comercial, iar grădinițele câștigătoare vor fi premiate.Un pahar de vin bun, băut pe acorduri îndrăgiteDacă sunteți fani înrăiți ai genurilor muzicale funk rock, rock alternativ sau rap rock, trebuie neapărat să vă anunțați prietenii că sâmbătă, 28 octombrie, în Doors Club, aveți întâlnire, între orele 20.00 și 23.00, pentru că o să aibă loc „The biggest RHCP tribute in the world”. Astfel, aveți ocazia să vă întâlniți cu cea mai de succes trupă tribut Red Hot Chili Peppers, by Organi’c, din Brazilia.Tot la Doors Club, duminică, 29 octombrie, de la ora 19.30, aveți oportunitatea să vă reîntâlniți cu maestrul internațional al bluesului, artistul AG Weinberger. Considerat de către critici „Mr. Blues al României”, iar de către B.B. King „un chitarist carismatic de cea mai înaltă clasă”, AG Weinberger este singurul artist de blues și jazz din România, selectat pentru nominalizare la șapte categorii la Premiile Grammy și decorat cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler.Concertul AG Weinberger Band reprezintă, fără îndoială, un eveniment de referință pentru orice consumator de muzică bună. Așadar, luați-vă partenerul de cuplu de mână și oferiți-i o seară romantică, de neuitat.