Trei zile de Haiku la Colegiul „C. Brătescu“

În perioada 5-7 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” va avea loc Colocviul Național de Lirică Japoneză, ajuns la cea de-a XV-a ediție. Sunt programate lansări și prezentări de carte și de eseuri, ateliere de creație, comunicări și expoziții de haiga. Conform lui Ion Codrescu, autorul cărții „Imagine și text în haiga”,cuvântul „haiga” „se referă la o unică formă de artă în lume care, pe aceeași suprafață, unește pictura, poezia și caligrafia.” Scriitorul vorbește, de asemenea, despre etimologia cuvântului: „Termenul își are originea în două cuvinte japoneze: hai și ga. Prima ideogramă, «hai», înseamnă comic, încărcat de umor și vine de la poemul - în - lanț cunoscut sub denumirea de «haikai no renga» sau, pe scurt, «haikai, hokku, haiku», iar a doua ideogramă, «ga», înseamnă pictură, desen.” Stephen Adiss, specialist în arta japoneză, vorbește la rândul său despre pictura haiga: „Într-o haiga adevărată, poemul nu explică doar pictura și nici pictura nu ilustrează, în principal, poemul. Mai mult, fiecare artă adaugă celeilalte mai multe trepte de înțelegere. Această formă de artă își are originea chiar în natura haiku-ului ca mediu poetic care s-a dezvoltat în Japonia de peste cinci sute de ani. […] Atât haiku-ul, cât și pictura haiga reprezintă procese artistice în derulare și nu procese artistice finite. Procesul artistic devine împlinit doar în momentul în care suntem stimulați să ne folosim de propria imaginație pentru a completa sensurile poemului și imaginii”, spune cercetătorul, citat de Ion Codrescu. În cadrul evenimentului va avea loc și o dezbatere cu tema „Haibunul, între jurnal de călătorie și proză poetică”, cu participanți din Constanța, dar și alte orașe ale țării, cum ar fi București, Bacău, Slobozia, Iași și Cluj. Colocviul, organizat de Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu” în colaborare cu Asociația de Haiku și Revista Albatros, se desfășoară în sala Amfiteatru a Colegiului Național Pedagogic „C. Brătescu” după cum urmază: vineri, între orele 15 – 19, sâmbătă, în intervalul 9:30 -19 și până duminică de la 9 la 13.