Trei regizori români la Festivalul de Film documentar de la Istanbul

Ştire online publicată Joi, 30 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a cincea ediție a Festivalului de Film documentar va începe sâmbătă, 1 iunie, la Istanbul, la care filmul documentar românesc va fi reprezentat de producțiile 'Există gânduri', regia Carmen Tofeni, 'Gutuiul japonez', regia Mara Trifu, și 'Turn off the lights', regia Ivana Mladenovic.Ediția din acest an include 90 de documentare turcești și internaționale și cuprinde 11 secțiuni: International Panorama, Music Documentaries, Old Age, Arab World: Winds of Change, Nameless Women, Taskovski Film Selection, Alan Berliner Retrospective, Brasilian Cinema, In Memoriam: Chris Marker, Herz Frank, Les Blanc și Turkey's Panorama.Festivalul se va desfășura în perioada 1 - 6 iunie, în importante locații din Istanbul, cum ar fi Muzeul Pera, Galeria AkBank, Consulatul Greciei, Institutul Francez și, începând de anul trecut, Institutul Cultural Român 'Dimitrie Cantemir' Istanbul.Regizorii celor trei filme documentare românești vor avea ocazia să se întâlnească atât cu publicul iubitor de film documentar, în cadrul proiecțiilor, cât și cu regizori și jurnaliști de profil din Turcia și din alte țări, în cadrul sesiunilor de discuții organizate sub egida festivalului, potrivit Agerpres.