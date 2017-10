Trei premiere, acelaşi cinematograf Cityplex

Trei premiere, același cinematograf Cityplex

În acest week-end, la Cityplex Tomis Mall din Constanța, programul satisface atât gusturile celor mici, cât și pe ale celor mari.Spre exemplu, pentru cei mici Steven Spielberg a decis să ofere și varianta 3D a îndrăgitului „Jurassic Park”, în care dr. Alan Grant și dr. Ellie Sattler sunt invitați de miliardarul excentric John Hammond pentru deschiderea unui nou parc de distracții pe o insulă din Costa Rica. Hammond reușise să cloneze dinozauri prin prelevarea de ADN din sângele supt de insecte preistorice și să pună bazele unei rezervații imense de animale preistorice. Dar, din păcate, sistemele de protecție ale parcului cedează și dinozaurii pierduți de sub control trebuie distruși.Pentru cei mari, „Lumea lui Arthur Newman” are în centrul său doi oameni disperați să-și refacă viața, să se îndrăgostească și să găsească o cale pentru a accepta responsabilitatea a ceea ce sunt cu adevărat. Wallace Avery s-a săturat de viața lui. Divorțat, cu un fiu cu care nu mai păstrează legătura, nemulțumit de viața lui amoroasă, decide că a venit timpul să aplice o soluție radicală. Renunță, pur și simplu, la viața lui, cumpărându-și o nouă identitate, ca Arthur Newman, și pleacă apoi, spre ținutul său de vis, Terre Haute, Indiana, unde e convins că are o șansă să lucreze ca jucător profesionist de golf. Ideea lui Wallace de a primi o a doua șansă în viață este să devină o altă persoană.În călătoria sa e bulversat de o tânără, Michaela Fitzgerald, pe care Arthur o descoperă leșinată pe marginea piscinei motelului unde stătea. Ei îi ia numai câteva ore ca să descopere înșelătoria lui Wallace cu falsa identitate. Lui îi ia mult mai mult ca să descopere înșelătoria ei...Colin Firth și Emily Blunt sunt protagoniștii acestei comedii romantice care se petrece în miezul furtunii perfecte declanșate de o criză de identitate.Cea de-a treia premieră - „Now You See Me” - spune povestea uneia dintre cele mai faimoase echipe de iluzioniști din lume. Membrii acesteia jefuiesc afaceriști corupți în timpul reprezentațiilor și își răsplătesc publicul cu banii furați. Agenții FBI sunt pe urmele lor, însă iluzioniștii sunt, surprinzător, mereu cu un pas înaintea legii.