Trei licee din Constanţa, şcoli pilot pentru educaţie media

Acestea au fost selectate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru a funcţiona ca şcoli – pilot – media, în cadrul Programului de Educaţie Media, dezvoltat împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent. „Am depus candidatura pentru a deveni şcoală pilot media. Am fost selectaţi. În contextul actual, educaţia media în şcoli reprezintă o necesitate. Beneficiile acestui program, aşa cum au fost deja enunţate, sunt evidente: introducerea unor concepte de educaţie media în activitatea curentă a profesorilor şi elevilor de liceu în sensul distingerii faptelor de dezinformare, a formării unor competenţe care să vizeze deconstrucţia mesajului media, stabilirea unor relaţii de interacţiune responsabilă cu social media etc. Ca unitate de învăţământ preuniversitar pedagogic, instituţie a cărei tradiţie este de a forma dascăli, am dorit să facem parte dintr-un astfel de program deoarece am considerat că strategiile de educaţie media, folosite la clasă, ajută în mod real la predarea modernă, interactivă. Acestea se pot combina în mod armonios cu strategiile utilizate deja de elevii noştri, viitori dascăli, în vederea construirii unor situaţii inovative de învăţare”, a declarat directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanţa, prof. Anamaria Ciobotaru.







Programul de Educaţie Media are drept partener strategic de dezvoltare Romanian – American Foundation şi beneficiază de sprijinul financiar oferit de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Fondul pentru Inovare Civică, Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate România, IFEX (International Freedom of Expression Network) şi UNICEF România.





Trei unităţi de învăţământ din municipiul Constanţa vor demara, semestrul acesta, un proiect pilot de educaţie media în rândul elevilor. Este vorba despre Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” şi Liceul „Ovidius”.