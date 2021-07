Trei licee din Constanța, în „topul rușinii”. „Noi le spunem de Bacalaureat, ei nu au din ce să trăiască!”

Liceul Agricol Poarta Albă este în „topul” național al nepromovaților. Din cei 27 de candidați înscriși, 17 s-au prezentat, dar n-au putut atinge nota 6. În ciuda faptului că unii dintre ei au avut note mari la română sau la proba la alegere, au picat din cauza notei de la matematică. Anul trecut, la Evaluarea Națională 2020, din cei 16 candidați de la Liceul Agricol Poarta Albă prezenți, patru au avut medii peste 5, iar anul acesta, din 11 candidați, șase au avut note peste 5. Am încercat să dăm de statistici mai vechi, ba chiar am fi vrut să vedem în 2017 cu ce medii s-a intrat la Liceul Agricol Poarta Albă în clasa a IX-a. Ultima statistică accesibilă cu notele de admitere în liceu a fost a Evaluării Naționale din 2018, a cărei listă se încheie la media 4,36 (pentru că mai încolo aproape că nici nu mai contează) și în care nu mai apar licee precum cele nominalizate „codașe” la Bacalaureatul 2021.



„Mai dureros este să constați că ai elevi care ar putea să promoveze, dar nu îi mai interesează”





Având convingerea că la baza eșecului stau notele mici de admitere în liceu, l-am întrebat pe prof. George Vlad, directorul Liceului Agricol Poarta Albă, care sunt problemele identificate. „Ca profesor de matematică, vă pot spune din punctul meu de vedere, mai ales că am predat la clasa a XII-a. Din luna mai, de când începe sezonul, cei de liceu încep să se angajeze, pentru că posibilitățile materiale sunt foarte, foarte scăzute... au părinți plecați sau care nu-i interesează de copii. După care, foarte greu mai vin să se înscrie la Bacalaureat. De altfel, și eu am discutat cu ei și i-am rugat să se înscrie doar cei care au învățat. Ce rost are să mergi așa fără să știi ceva, doar-doar ne cade din cer. Din cei care s-au înscris am constatat că erau câțiva copii buni. Dar ei, angajându-se, nu au mai venit la pregătire. Am organizat săptămânal, fiind prinși și în programul ROSE. Au fost vreo doi care au picat la medie. Acesta ar fi un aspect: situația materială care îi obligă să se angajeze și pe care nu-i mai prinzi.





aspect îl reprezintă nivelul foarte scăzut cu care vin după admitere. Ei nu prind niciun liceu bun și ajung la noi cu note foarte mici, de 1 și 2 la matematică. Este foarte greu să-i mai aduci aproape de media 5 ca să promoveze, d-apoi să ia nota de trecere la Bacalaureat.





Eu am fost foarte mulțumit că am avut cinci sau șase elevi care au luat peste nota 5 la matematică, oaia neagră a examenului de Bacalaureat.





Mai dureros este să constați că ai elevi care ar putea să promoveze, dar nu îi mai interesează, spunând că trebuie să meargă la muncă pentru că nu au ce să mănânce. Degeaba le spunem noi că prioritar este Bacalaureatul, când ei spun că nu au din ce să trăiască.





Și mai este o categorie a celor care au o situație financiară bunicică, dar au dat de bani, iar părinții nu se implică, pentru că nu-i interesează”, a declarat prof. George Vlad, adăugând că este primul an cu promovabilitate 0. „Anul trecut am avut în sesiunea din vară o elevă care a promovat și pentru că în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului nu a mai promovat nimeni, Ministerul Educației a decis să nu ne mai acorde o clasă de-a IX-a pentru anul școlar 2021-2022”, a precizat același director.





Iar situația este similară și pentru celelalte două licee, respectiv Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul“ din comuna Mihai Viteazu și Liceul Tehnologic „Jean Dinu“ din Adamclisi.





Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat că va conduce personal inspecțiile ce au ca scop investigarea situației, pentru că „s-ar putea să nu fie o surpriză că nu au promovat Bacalaureatul, să fie probleme adunate în timp, în ani și dacă am avut probleme adunate în ani și nu am intervenit deloc, înseamnă că trebuie să intervenim.”



Cetățeanul supărat





Imediat după aflarea rezultatelor un constănțean a postat pe pagina sa de socializare următorul mesaj: „Mulțumim celor care se ocupă de Liceul Agricol Poarta Albă pentru că suntem pe prima pagină a ziarelor. Rezultatele la Bacalaureat 2021 au fost publicate luni, 5 iulie, pe edu.ro. Trei licee din județul Constanța au promovabilitate zero. Liceul Agricol Poarta Albă, Tehnologic „Mihai Viteazul“ din comuna Mihai Viteazu și Tehnologic „Jean Dinu“ din Adamclisi, promovabilitatea la examenul național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 este zero. La Poarta Albă au participat la probe 17 elevi, la Mihai Viteazu șase, iar la Adamclisi patru”.





Iar replica avea să vină... „Sincer, ține exclusiv de dorința elevilor de a demonstra că nu au fost de pomană cei 4 ani la liceu...”.





Anul acesta, conform situației statistice transmise de Ministerul Educației, 36 de unități liceale de învățământ din România au înregistrat nedoritul record de 0% promovare la Bacalaureatul 2021, 11 dintre acestea fiind „recidiviste”. Județele Alba, Buzău, Constanța, Hunedoara, Maramureș și Olt au fiecare câte trei unități cu promovabilitate 0. În timp ce în liceele din Buzău, Hunedoara sau Maramureș sunt „efective” de câte doi „picați”, în Alba sunt două unități cu 20, respectiv 23 de elevi înscriși, dintre care nu a promovat niciunul.