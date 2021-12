Trei hore tricolore, în curtea Școlii nr. 22, din „Drag de ţara mea”

În fiecare an, în preajma Zilei Naţionale a României, Școala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” sărbătorește, de la mic la mare, acest eveniment cu o semnificaţie deosebită pentru poporul nostru. De această dată, au ales o activitate comună, la care au participat toţi elevii şi toate cadrele didactice de la nivelul acestei școliActivitatea a început în fiecare sală de clasă, unde elevii au desfăşurat momente artistice şi au realizat lucrări practice, sub îndrumarea fiecărui învăţător, respectiv profesor.Apoi, în curtea şcolii, atât elevii din ciclul primar, cât şi din ciclul gimnazial, s-au organizat în trei hore, fiecare elev având câte un balon cu heliu de culoare albastră, galbenă sau roşie, formând astfel tricolorul României. Această activitate comună a început cu intonarea Imnului Naţional şi discursul doamnei profesor de istorie Iacob Adela, urmând ca toţi elevii, îndrumaţi de fiecare cadru didactic, să se prindă în horă pe melodii specifice Marii Uniri (Hai să-ntindem hora mare, Noi suntem români). După acest program artistic, elevii s-au retras spre clase pe marşul Drum bun.Întreaga activitate a Şcolii Gimnaziale nr. 22 I. C. Brătianu Constanţa a fost realizată şi desfăşurată sub îndrumarea consilierului educativ Voiculescu Anamaria, respectându-se toate regulile de criză sanitară (purtarea măştilor pe tot parcursul activităţii şi a mănuşilor de unică folosinţă).Scopul activităţii: dezvoltarea patriotismului în rândul elevilor, precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor istorice referitoare la Ziua Naţională a României.Obiectivele urmărite au fost: să cunoască semnificaţia Zilei de 1 Decembrie - nevoia de unitate; să identifice fapte şi personalităţi care au participat la înfăptuirea Marii Uniri; să-şi stimuleze creativitatea prin momente artistice; să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.