Trei elevi de la Liceul „Decebal” au fost spitalizaţi după bulgăreala de marţi

„Altădată să nu mai frecați pe cine nu trebuie!”

Trei elevi de la Liceul „Decebal” au fost spitalizați după bulgăreala de marți

Marți, 19 ianuarie, în urma unei bătăi cu zăpadă în curtea Liceului Teoretic „Decebal”, o elevă de clasa a XI-a, ofensată, a amenințat că, urmare tratamentului rece intens aplicat, colegii împricinați vor suporta consecințele. Prevestirea nu s-a lăsat așteptată, surse din interiorul instituției de învățământ povestindu-ne cu groază cele petrecute miercuri, 20 ianuarie, în jurul orei 11. Când un adevărat comando, format din vreo zece indivizi, a pătruns în incinta liceului, a mers direct la clasa a XII-a A, unde s-a produs o bătaie în toată regula, în urma căreia trei liceeni au fost spitalizați. Unul dintre ei s-a ales cu nasul spart, altul cu arcada spartă și tumefierea ochiului, cel de-al treilea (cu domiciliul în Hârșova și care stă în gazdă la Constanța) intră astăzi în sala de operație, întrucât i-a fost spartă mandibula și a rămas și fără câțiva dinți. Dr. Adrian Creangă, șeful Clinicii buco-maxilo-faciale, va încerca să refacă ceea ce niște atacatori au putut face, sub amenințarea „Altădată să nu mai frecați pe cine nu trebuie!”. Sesizați de conducerea Liceului Teoretic „Decebal”, polițiștii de la Secția 2 s-au deplasat la fața locului unde s-a consemnat agresarea a șase elevi. Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andra Drăgulescu, ne-a declarat că dacă victimele vor depune plângere în termen legal pe numele agresorilor, vor fi întocmite dosare penale. Totuși, se efectuează în continuare verificări pentru depistarea indivizilor care, în absența unei plângeri, vor suporta sancțiuni contravenționale. Întrebată în legătură cu faptele grave întâmplate în instituția pe care o manageriază, prof. Cornelia Șerban ne-a declarat că este șocată de repeziciunea cu care s-au petrecut faptele. „Toată ziua de ieri (miercuri, 20 ianuarie – n.r.) am căutat să-i supraveghem ireproșabil de teama de a nu se lovi cu gheață în loc de bulgări de zăpadă și să-și spargă capetele și iată unde am ajuns. Totul a fost atât de fulgerător încât nici elevii clasei nu-i pot descrie pe acei indivizi”. Cât privește măsurile luate de conducerea liceului, începând de ieri, a fost dublat serviciul profesorilor, stabilindu-se ca intrarea să se facă doar pe baza carnetului de elev. De asemenea, s-a solicitat RAEDPP montarea de urgență a unor camere de luat vederi, iar în cazul în care investiția nu va fi suportată de către această regie, se va apela la sprijinul asociației de părinți. Totodată, se va încerca o consiliere a părinților în legătură cu anturajul copiilor lor, care se pare că stă și la baza celor petrecute miercuri. În timp ce, aseară, consiliul profesoral a luat în discuție și analiză incidentul petrecut la acest liceu de altfel de elită, unde se intră cu medii peste 9, polițiștii se pare că au reușit să contureze un cerc de suspecți, cu domiciliul în Năvo-dari, pe care îi vom afla în curând. Și ca o notă comică în toată această tragedie, aceleași surse din cadrul liceului ne-au povestit că miercuri, după tragedie, în timp ce polițiștii efectuau cercetări la „Decebal”, a fost depistat pe holuri un tânăr care zicea că-și caută prietenul și care a fost amendat cu 500 lei pentru pătrunderea neautorizată în incinta instituției.