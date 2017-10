Trei elevi constănţeni se întorc cu noi premii naţionale

Pentru că sunt pasionați de matematică și română

Trei elevi constănțeni se întorc cu noi premii naționale

În week-endul pe care tocmai l-am încheiat, s-a desfășurat, la Cluj, Concursul național interdisciplinar „+Poezie”, competiție destinată elevilor de clasa a V-a și a VI-a pasionați atât de limba și literatura română, cât și de matematică și la care a participat și un echipaj constănțean, însoțit de prof. Cristina Maria Ivan, inspector de specialitate limba română. Cele două premii I obținute de elevii constănțeni constituie mărturia pasiunii și rafina-mentului lor intelectual. Este vorba de Ștefan Tudose, clasa a V-a, și Agnes Maria Morariu, clasa a VI-a, ambii elevi ai Liceului Teoretic „Ovidius”. Ieri, după un drum de întoarcere care a durat aproape 14 ore, Agnes declara că a par-ticipat la cea mai frumoasă experiență a ei de până acum. „Mă bucur enorm că există un astfel de concurs, unde ma-tematica se întâlnește cu literatura, deoarece sunt disciplinele mele favorite și nu pot alege una în detrimentul celeilalte. Îmi pare rău că nu voi mai avea ocazia să particip la acest concurs, fiindcă subiectele m-au fascinat de fiecare dată, dar sper ca generațiile viitoare să descopere, ca și mine, precizia matematicii în magia literaturii și chiar în gramatică”. Eleva Andrada Maria Băncilă, clasa a V-a la Școala cu clase I-VIII „Gheorghe Țițeica”, a obținut mențiune. „Acest concurs special m-a fascinat, deoarece este conceput în așa fel încât literatura română și matematica să aibă același drum, un drum al ficțiunii ce cuprinde miraculoasele cifre ale matematicii și misterul literelor, care ne-au captivat. Nu regret absolut deloc că m-am înscris la această competiție, deoarece consider că din orice experiență putem învăța, dacă este bine valorificată”.