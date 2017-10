Treburi de-ale educaţiei

Treburi de-ale educației

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

l Zilele acestea, profesorii și elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Constanța sunt gazdele unui grup de elevi și profesori din localitatea Laval, Franța. Vizita este o componentă a unui parteneriat educațional derulat pe peste 14 ani între cele două instituții de învățământ. l În cadrul Săptămânii Voluntariatului, la Școala cu clasele I-VIII „Gheorghe Țițeica” Constanța, s-a desfășurat recent activitatea „Ce înseamnă voluntariatul”, la care au participat elevi din clasele V-VIII, care au prezentat, printre altele, și două scenete care au avut ca teme lupta antidrog și informarea elevilor despre traumele copiilor infectați cu HIV. De asemenea, vineri, 8 mai, unitatea de învățământ a organizat o întâlnire de lucru cu școlile în care se desfășoară proiecte Comenius, pentru diseminarea rezultatelor celei de-a doua mobilități a proiectului Comenius „We Europeans have a bagful of culture to share”, care a avut loc în luna aprilie în Istanbul, la Școala Primară Tevfikbey. Cu această ocazie, școlile partenere au făcut schimb de trăistuțe culturale, simbolul acestui proiect. Școala „Gh. Țițeica” a oferit obiecte culturale Angliei și Finlandei și a primit de la Spania și Portugalia. l Luni, 11 mai, cu ocazia zilelor Liceului Teoretic „Ovidius” Constanța, va avea loc vernisajul expoziției de pictură în ulei „Explozie de culoare”, începând cu ora 17, la Galeriile Amfora. Coordonatorii proiectului, prof. Adrian Dumitru și prof. Crina Pavlicu, împreună cu elevii participanți la Cercul de pictură din cadrul liceului, ne invită să vizităm expoziția care va fi deschisă în perioada 11-14 mai 2009. l Colegiul Comercial „Carol I” a sărbătorit vineri, 8 mai, sărbătorirea a 89 de ani de învățământ economic constănțean, ocazie cu care au fost organizate o serie de manifestări. l În cadrul proiectului educațional județean „Interculturalitatea Româno-Japoneză“, realizat în parteneriat cu Societatea Haiku, la Grădinița „Amicii” s-a desfășurat o acțiune având ca temă „Sărbătoarea Cireșului”, un simbol important în cultura niponă. La eveniment au participat cu o expoziție de desene haiku-haiga „O portiță în templul poeziei japoneze” și copiii Grădiniței 41 „Flipper”, îndrumați de cadrele didactice și profesorul de arte plastice Bogdan Ene.