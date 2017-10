„Trebuie să ne fie bine împreună, şi nu separat!“

Conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca, favorit la șefia UMC:

„Trebuie să ne fie bine împreună, și nu separat!“

La alegerile pentru funcția de rector al Universității Maritime din Constanța, ce vor avea loc pe 7 martie, s-au înscris în cursă conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca, decan al Facultății de Navigație și Transport Naval și conf. dr. ing. Violeta Ciucur, secretar științific al Senatului UMC. Cu o impresionantă carte de vizită, ce cuprinde o bogată activitate didactică și științifică, stagii de pregătire la universități străine, numeroase evaluări de proiecte de cercetare pentru Comisia Europeană, conf. univ. dr. Bătrînca se bucură de un respect deosebit în rândul colegilor și studenților de la UMC. - Pentru constănțenii care nu vă cunosc, cine este Ghiorghe Bătrînca? - Sunt absolvent al Institutului de Marină Civilă (azi Universitatea Maritimă din Constanța), al Facultății de Științe Economice din Universitatea „Ovidius” și mi-am obținut doctoratul la Academia de Studii Economice din București, deoarece, din păcate, încă nu există în România un doctorat în domeniul navigației și managementului naval. Am de asemenea o bogată experiență practică în domeniul maritim, care îmi permite să am o viziune macroeconomică asupra tendințelor de evoluție ale pieței maritime și ale pieței forței de muncă din domeniul maritim. Începând din acest an, sunt și cadru didactic asociat la Suny Maritime College din New York, unde am un curs la distanță. - Ce v-a determinat, totuși, să vă depuneți candidatura?- Candidez deoarece eu cred că este necesar să găsim acel punct de echilibru între interesele instituției, interesele cadrelor didactice și interesele studenților, pentru că trebuie să ne fie bine împreună, și nu separat. De asemenea, candidez pentru că UMC trebuie să treacă de la etapa dezvoltării cantitative la etapa în care se pune un accent mult mai pronunțat pe calitatea procesului educațional și pe cercetare, pentru că doar în acest fel putem urca în clasamentele întocmite de Ministerul Educației și Cercetării. - Deviza programului dvs. managerial este „Universitatea Maritimă din Con-stanța - spre performanță prin educație și cercetare”. Ce le propuneți concret electorilor? - Sunt ferm convins că aspectele financiare sunt esențiale pentru dezvoltarea unei universități, însă valoarea lor se diminuează semnificativ dacă nu se păstrează standarde minime rezonabile cu privire la modul de derulare a cursurilor și de evaluare a studenților. Prin urmare, propun o reformă curriculară profundă în UMC, în care cerințele Convenției STCW Manila 2010 să fie în centrul procesului educațional. Ca urmare a apariției ordinelor de ministru prin care se dă undă verde învățământului vocațional (se permite a se ajunge la funcțiile de comandant și șef mecanic fără studii superioare), este necesar să regândim întreg procesul de învățământ pentru a nu dezavantaja studenții UMC. De asemenea, propun o dezvoltare cumulativă a universității, în care, pe lângă continuarea dezvoltării bazei materiale, se va pune un accent mult mai pronunțat pe dezvoltarea resursei umane, pe atragerea de cadre didactice competente și pe implementarea unor sisteme de management performant. Un element important al strategiei mele este internaționalizarea întregii activități a UMC prin atragerea de studenți străini, de cadre didactice din străinătate și prin participarea cadrelor didactice și studenților din UMC în programe internaționale. - Aveți și nemulțumiri cu privire la modul în care sunt organizate alegerile? - Regretul meu major este acela că, datorită modului de planificare și organizare a procesului electoral, am ratat o bună șansă de a discuta în mod deschis și serios despre problemele reale ale învățământului de marină. Cu părere de rău spun că acestea sunt cele mai superficial organizate alegeri din istoria UMC.