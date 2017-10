Interviu cu Horațiu Mălăiele

„Trăiesc ca orice român de pe o zi pe alta“

„Îi anunț cu regret pe cei suferinzi de prostată că această piesă, care durează aproximativ o oră și patruzeci și cinci de minute, nu are pauză!”. Astfel ne-a introdus în atmosfera spumoasei comedii „Cafeneaua“ regizorul și actorul Horațiu Mălăele, reprezentație care, la final, a înregistrat zeci de minute de aplauze. Pentru constănțenii care luni, 18 octombrie, au avut șansa de a lua loc în sala Casei de Cultură a sindicatelor spre a asista la acest spectacol, timpul petrecut alături de Horațiu Mălăele, Dana Dogaru și Emilia Popescu a constituit o relaxare maximă. Demult n-am mai văzut o sală arhiplină râzând cu atâta poftă și la unison. Parcă toată lumea uitase de sărăcia și tristețea care ne marchează cotidianul dincolo de ușile sălii de spectacol… Plecând de la această constatare, i-am declarat sincer maestrului că-l invidiem pentru că poate să mai facă astfel de „scamatorii”… - Cineva spunea că un om care îl face pe altul să plângă e un om dat dracu! Din varii motive. Un om care-l face pe altul să râdă e un fel de rudă cu Dumnezeu. Mie îmi face mare plăcere că la piesele în care joc și la textele pe care le aleg și le prezint lumea vine și pleacă într-o bună dispoziție… Poate ceva mai deșteaptă, poate ceva mai liniștită, poate ceva mai într-un fel… Faptul că vin de atâta timp la Constanța și faptul că mă întâlnesc cu un public egal ca dimensiune cu spiritul pe care mi-l doresc la ei este un lucru extrem de flatant și călăuzitor. - Să fiți convins că după această seară constănțenii vor fi nerăbdători să vă revadă. Cu ce? - O să terminăm cât de curând, cel mai probabil pe la sfârșitul lunii, o foarte bună piesă după care Ion Caramitru a clădit un spectacol la Teatrul Național și unde joc rolul principal. Se numește „Dineu cu proști” și, mai mult ca sigur, vom veni cu… el aici. Și sigur voi veni de câte ori voi mai fi invitat cu spectacole pe care nu le-ați mai văzut. - Sunt prețurile biletelor la spectacolele din Constanța mai mari decât ale celor din București… de pe scena de-acasă? - Nu știu care sunt prețurile biletelor aici și e bine să fie și prețuri mai mari. Dar nu tot timpul omul doritor de artă sau de cultură are banii necesari să aibă acces la spectacole. Dar, dacă vrem să ne aliniem, cam acestea sunt prețurile. Am fost în America, am fost în Franța, am fost în atâtea țări occidentale care au o tradiție și au o calitate în ceea ce privește raportul lor cu arta, și cine dorește să participe la un asemenea tip de spectacol mai trebuie să și plătească, din cauza faptului că artistul trebuie să trăiască. - În plan regizoral, ce planuri mai aveți? - Voi începe, probabil, că și eu trăiesc ca orice român de pe o zi pe alta, în primăvară, un proiect cinematografic la care am câștigat CNC-ul mai acum câtva timp, cred că a trecut un an și jumătate. Și care se va numi „Funeralii fericite”. Mai există un alt proiect la o altă casă de producție cu care am câștigat concursul și în care voi avea calitatea de regizor, un film care se va chema probabil „Cu buletinul la Paris”. Și mai am câteva surprize, să sperăm de bună calitate, dacă veți avea indulgența să participați la ele, și eu timpul necesar să le produc. Între două sau mai multe pro-iecte regizorale, Horațiu Mălăele n-a renunțat la pasiunea sa și la activitatea de la atelierul de caricatură și grafică satirică, inaugurat recent pe str. Smârdan, în buricul capitalei. „Este de fapt o galerie, pentru că avem expoziție pe simeze, opere ale artiștilor caricaturiști și graficieni. Dar și atelier, pentru că se lucrează la fața locului sau, cum îmi place să zic, la locul feței, dacă veți avea curajul să vi se facă o caricatură”.