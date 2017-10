Traian Petcu, sportul constănţean şi… secretul longevităţii / Galerie foto

Spectaculoasă lansare de carte, la Casa de Cultură

Profesori, antrenori, mari sportivi, campioni, conducători de cluburi s-au aflat sâmbătă, 29 noiembrie, în sala mică a Casei de Cultură din Constanța, alături de colegul și prietenul lor Traian Petcu, profesor care, cu nemărginită emoție,la vârsta de 91 de ani, și-a lansat primul volum dedicat istoriei sportului constănțean.Traian Petcu a alergat zeci de mii de kilometri și crede că a adunat butoaie de transpirație, dar consideră că pronia cerească l-a ajutat ca, după 50 de ani, să-și împlinească visul de a scoate o primă carte, „Sportul constănțean - file de istorie”, avându-l alături pe redactorul șef adjunct al ziarului „Cuget Liber”, Sorin Mihalache. De fapt, colegul nostru este cel care și-a făcut și un legământ din a edita în colecția ce-i poartă numele file din istoria atât de tumultoasă a sportului constănțean, colecție care a debutat cu cartea prof. Mărțișor Hon-drilă, ce aduce în atenție valorile baschetului de la malul mării.Motiv în plus pentru prof. Elena Frîncu de a declara la festivitatea de lansare: „Mă plec în fața ta, Sorine, deși ești mult mai tânăr decât mine, pentru efortul de a continua, chiar dacă unii își doresc sau nu, ceea ce am început eu când m-am aflat la conducerea Direcției Județene de Sport și Tineret. Cu mult respect, vă mulțumesc domnule Petcu, și poate că astfel de lecții ne veți mai da, pentru că eu le spun mereu studenților mei să caute să aibă alături mulți oameni de valoare”, a conchis Elena Frîncu.Dr. Virgil Coman, șeful serviciului Direcției Județene a Arhivelor Statului Constanța, a reamintit faptul că prof. Traian Petcu, la cei 91 de ani ai săi, a „luptat” pe câmpul sportului sub trei ocârmuiri, un motiv în plus ca lectura cărții lansate să stârnească și curiozitatea cititorului.„Arhivele constănțene păstrează numeroase informații despre sportul constănțean, dar care nu au fost scoase la iveală decât într-o mică măsură, ele asemănându-se unui puzzle care trebuie reconstruit pietricică cu pietricică”, a spus dr. Virgil Coman.Maestrul emerit al sportului, prof. Traian Bucovală, a considerat că este locul și momentul să afirme că prof. Traian Petcu este un model de perseverență, iar Constanța îi datorează faptul că este unul dintre primii sportivi ai Europei, felicitându-l pentru rezistența, dar mai ales dragostea pe care a dovedit-o pentru atletism.Secretul longevitățiiFericit să-și fi împlinit un vis, acela de a edita prima carte dintr-un șir care promite să-i urmeze, prof. Traian Petcu a dorit să-și exprime marele regret de a nu fi reușit, în ciuda tuturor zbaterilor sale de-a lungul anilor, să realizeze un Muzeu al sportului constănțean.„Am nădejdea că viitoarele generații de sportivi vor reuși să-mi împlinească acest deziderat, care nu este numai al meu, ci al tuturor celor care au contribuit la performanțe extraordinare și ale căror nume se află pe buzele întregii lumi”, a mai spus prof. Petcu.Inevitabil, a fost întrebat care este secretul longevității sale. Pe lângă faptul că se ridică flămând de la masă, pentru că este adeptul ideii „eu îmi conduc stomacul și nu el pe mine”, prof. Petcu a mai declarat: „Am avut victorii mari, dar și înfrângeri. Bucurii, dar și tristeți. Câștigul cel mai de preț a fost sănătatea. Apoi, sportul îți modelează caracterul, îți definește personalitatea, te face modest, cinstit și demn”. Nimic mai frumos și adevărat, adăugăm noi!