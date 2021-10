Tragedie la concursul pentru directori de școli. L-au picat aproape jumătate dintre candidați

După două ore de „luptă” cu cele 50 de subiecte, candidații constănțeni au mai avut de așteptat alte două ore pentru a afla rezultatele, prin verificarea de tip grilă, comisia județeană justificând această întârziere cu situațiile create de unități din țară.



În județul Constanța, sunt vacante 189 de funcții de director, respectiv 77 de funcții de director adjunct, pentru care au fost admise să participe la concurs 226 de dosare.







„A fost mult mai greu decât cel din 2016”





Cât despre subiecte... toți cei cu care am stat de vorbă s-au plâns de volumul foarte mare pentru doar două ore avute la dispoziție. Iar refrenul a fost același: „în viața mea nu mi-am imaginat că itemii ăștia ar fi relevanți pentru un director!”.



Între fericiții care au reușit să promoveze proba scrisă de vineri s-a numărat prof. Bianca Ibadula, directorul colegiului-gazdă.



„A fost mult mai greu decât concursul din 2016. Cu itemi destul de puțini din management, numai 20, iar 30 au fost de cogniție, de logică, cu multe probleme de matematică. Eu am luat 76 de puncte, dar vă spun sincer că atunci când am văzut subiectele și când mi-am dat seama că nu reușesc să înțeleg și să extrag mesajul în limba română, am avut senzația că voi pica acest concurs. M-au salvat itemii de legislație și de management. Și eu, și doamna director adjunct Elena Hanu am luat examenul, dar să știți că nu ne așteptam la așa ceva. Am sperat să fie un concurs legat de funcția pe care o avem. Doar asta vrem să demonstrăm cu toții: că suntem buni în ceea ce facem și că merităm să rămânem în această funcție pentru că avem calitățile necesare. Sunt convinsă că, atunci când au fost construiți acești itemi, cei care i-au făcut au urmărit ceva, iar reușita noastră răspunde unei provocări. Dar cum ne evidențiem în funcția de director prin aceste teste, chiar nu știu”, ne-a mai declarat prof. Ibadula.



Foști inspectori sau chiar directori vechi nu au promovat proba





Nu despre o reușită se poate vorbi și în cazul directorilor Școlii gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica”. „Subiectele au fost cu totul diferite față de biografie”, a afirmat prof. Sorin Cernăianu, unul dintre directorii care nu a atins pragul celor 70 de puncte minime.





„Destul de complicat pentru absolut toată lumea și, din păcate, suntem foarte mulți cei care am picat, tocmai pentru că biografia nu a avut legătură cu subiectele. Este trist că foști directori cu state vechi sau foști inspectori nu au reușit să promoveze acest concurs. La concursul din 2016 subiectele au fost mult mai bine gândite”, a mai spus el.





Un alt candidat picat ne mărturisea că dezamăgirea provine din faptul că nu s-au respectat proporțiile biografie-întrebări.



„În bibliografie am avut trei cărți: din Bush aproape toată cartea, iar din ceilalți doi autori câte un capitol și ne-am trezit că din Bush am primit două întrebări, iar din celelalte câte patru. La legislație am avut Legea educației, ROFUIP, statutul și Repere pentru Curriculumul național și am avut șase întrebări din primele trei – adică fix cu cele cu care lucrez – și patru întrebări din repere curriculare? Care-i relevanța? Întrebări de rezolvare a unor conflicte, dar extrem de ambigue. Revenind la cărțile din bibliografie, întrebările mi s-au părut a fi niște interpretări. Din toată legislația pe care am avut-o de învățat s-au găsit să ne întrebe cum se face fuziunea dintre două unități de învățământ. În primul rând că această fuziune nu o face directorul, ci inspectoratul și consiliul local.





Ca să nu mai spun de cele trei întrebări de matematică, cu câte trei întrebări fiecare, deci nouă răspunsuri pur matematice... Ce relevanță au pentru funcția de director? Spre surprinderea mea, oameni care sunt în funcții de directori de foarte mulți ani nu au reușit să treacă acest concurs, în timp ce alții, care au recunoscut că au bifat la noroc s-au trezit cu peste 70 de puncte, adică au promovat concursul. A fost dezamăgitor să vezi că au fost reinterpretate conținuturile pe care le-am avut de învățat”, a spus profesorul în cauză care a dorit să-i păstrăm anonimatul.



XXX





Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afișate în data de 20 octombrie, urmând ca interviurile să se desfășoare în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021. Între 16 noiembrie și 10 decembrie se vor depune și soluționa contestațiile la proba de interviu, urmând ca exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ să aibă loc pe data de 13 decembrie.





Reamintim că pe 28 octombrie va avea loc o nouă probă scrisă, pentru candidații care la data de 15 octombrie 2021 se aflau în carantină sau izolare. Tot pe 28 octombrie vor fi afișate rezultatele și se vor depune contestațiile.