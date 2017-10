Tragedia educaţiei: elevii s-au săturat să tocească şi părinţii să plătească învăţământul "expirat"

8

sa fim seriosi...

programa scolara este mult prea incarcata si depasita... in invatamantul romanesc se incearca sa se scoata copii eminenti si cu doctoratul luat inca din cls a 8-a. luati cate un manual de lb romana si de matematica, pt ca se considera ca acestea sunt primordiale, de la fiecare clasa de gimnaziu si rasfoiti-l. va veti da seama ca sunt prost structurate, cu texte si imagini aranjate de oameni care nu au nicio treaba cu invatamantul. ceea ce se invata la noi in cls a 5-a in alte tari se invata la liceu. problema este ca la noi conteaza cantitatea, programa scolara impusa an de an, si nu calitatea, informatia asimilata de elev. la noi se trece foarte repede cu predatul si asimilarea informatiei peste lectii importante din clasele primare si nu se pot recupera in anii urmatori. trebuie sa ne gandim ce trebuie cu adevarat in viata, sa pregatim elevii pentru viitor nu sa-i indopam cu informatii si materiale care nu le vor fi de folos cu nimic in viata.