Directorul Teatrul de Stat Constanța, Dana Dumitrescu:

"Trag semnalul de alarmă: dispar meserii, iar din urmă nu vine nimic!"

Directorul instituției, Dana Dumitrescu, spune că există posibilitatea să mai apeleze la colaboratori, dar aceasta nu poate fi decât o soluție temporară.„Avem mare nevoie de personal, atât pe partea administrativă, cât și pe producție, unde stăm foarte rău. Spre exemplu, la ora actuală, avem câte un singur muncitor pe atelier, adică un singur tâmplar, un singur mecanic, un singur croitor și toți sunt bătrâni. Noi le-am sugerat să găsească tineri pe care să-i școlească, dar nu au găsit pe nimeni interesat să le continue munca. Nu mai spun că pălărieri nu mai avem de mult. Oricum, acestea sunt meserii pe cale de dispariție, iar acest lucru este extrem de îngrijorător. Nu mai spun că este la fel de greu să găsești meseriași pentru decor de scenă, mai ales că nu oricine știe să facă așa ceva. Eu consider că este un mare pericol de a pierde meserii precum recuziter, butafor. Butaforii sunt acele persoane care fac butaforii în scenă, pentru că nu toate obiectele sunt reale, pe care le confecționează din materiale ușoare, să se poată mișca repede și să se poată lucra ușor cu ele. Poate fi de exemplu o cană care este făcută din diferite butaforii, materiale ușoare. Mai grav, nu apare nimic din urmă! Salariile fiind foarte mici, cei tineri nu vin. În afară de asta, îți trebuie o dragoste de teatru. Eu am spus mereu că în teatru, indiferent de compartimentul în care îți desfășori activitatea, trebuie să fii cumva artist, să iubești teatrul, chiar dacă ești la biroul economic, la producție. Nu numai artistul trebuie să iubească teatrul, aici este o întreagă făbricuță și dacă nu funcționează fiecare compartiment, rezultatul nu este pe deplin atins”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dana Dumitrescu.La capitolul actori, lipsește vârsta tânără, între 20 și 30 de ani. De-a lungul timpului, au fost chemați studenți, care au mai venit în diferite spectacole, dar nu să se și angajeze.La toate acestea se adaugă absența unei săli-studio, absolut necesară în raport cu numărul de spectacole pe care actorii le joacă, dar și luând în calcul faptul că direcțiunea dorește diversificarea întregului repertoriu. Spre exemplu, există spectacole mici, de cameră, care nu pot fi jucate ca pe o scenă mare și atunci este nevoie de o astfel de scenă unde pot fi montate spectacole contemporane, cu 3-4 personaje și să se poată repeta în paralel. Apoi, dacă ar avea o astfel de sală, se poate mări și numărul de spectacole și s-ar putea juca chiar de joi seara în aceste condiții.În primă fază, există posibilitatea transformării sălii de balet a teatrului în sală-studio, însă, înainte de toate, se așteaptă să se intre pe proiectul de reabilitare termică și electrică pe care l-a demarat primăria, care este proprietarul clădirilor. Tocmai de aceea, colectivul teatral speră să înceapă cât mai curând această reabilitare, pentru că, în prezent, sunt probleme foarte mari cu clădirea.„Iarnă de iarnă, atunci când ninge sau plouă foarte tare, apar probleme cu acoperișul. Clădirea a fost construită în urmă cu 90 de ani, în timp a mai suportat o serie de îmbunătățiri, dar se impune o reparație capitală. Oricât ai încerca să cârpești, apa își găsește loc în altă parte, așa că, până nu se face ceva de la zero, vom avea în permanență probleme. Tocmai de aceea, cerem primăriei ajutor și ni s-a promis că se va realiza acest proiect. Sperăm ca din toamnă să înceapă lucrările. Atât consiliul județean, cât și primăria și-au arătat deschiderea pentru a ne susține proiectele și este un lucru îmbucurător”, a explicat Dana Dumitrescu.v v vProblemele fac referire și la partea de acustică, aparatură de sunet și lumini, toate având nevoie de modernizări și, desigur, aduse la vremurile noastre.„De-a lungul timpului, am mai achiziționat aparatură, dar tot suntem în urmă, iar acum lucrăm și cu regizori străini, care sunt obișnuiți să lucreze la alte standarde. Or, în condițiile actuale le este foarte greu să facă un compromis să realizeze piesele”, a subliniat directorul instituției constănțene.