Tradiţii şi superstiţii de marea sărbătoare religioasă a Sfintei Maria

Creștinii ortodocşi marchează, în fiecare an, la 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai mari sărbători din an, când, potrivit tradiției Bisericii, Maica Domnului a fost înălțată la Cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos. De această zi se leagă multe tradiții, obiceiuri și superstiții.Gradul înalt de cinstire acordată Maicii Domnului în cultul ortodox se vede și din numărul mare al sărbătorilor închinate prăznuirii ei. Pe când sfinții ceilalți sunt, de regulă, pomeniți o singură dată pe an, și anume în ziua adormirii lor, Sfânta Fecioară Maria este celebrată, în mod special, de mai multe ori în cursul anului bisericesc, prin praznice care cinstesc nu numai adormirea sau trecerea ei la cele veșnice, ci și nașterea, dar și unele minuni săvârșite prin puterea ei, după plecarea din viața aceasta.Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii despre existența ei nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte âDomnului este Născătoare de Dumnezeu, cultul ei cunoscând de atunci o foarte mare dezvoltare.Locul de origine al sărbătorii este probabil Ierusalim, Orașul Sfânt, unde se păstrează până astăzi, în apropierea Grădinii Ghetsimani, mormântul Maicii Domnului și biserica zidită pe acest mormânt. În spatele mormântului Maicii Domnului din această biserică este pusă la închinare pentru pelerini icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, cunoscută sub numele de Ierusalimitissa.Sufletul deschis şi mintea încrezătoareAdormirea Maicii Domnului și ridicarea cu trupul la Cer reprezintă ultima taină din lucrarea mântuirii oamenilor. După Învierea lui Hristos, Înălțarea Sa la ceruri și Pogorârea Duhului Sfânt, Adormirea Maicii Domnului încheie lucrarea mântuirii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos.Din bătrâni, se spune că această mare sărbătoare trebuie ținută cu sufletul deschis, cu precădere de către cei care își doresc căsătorie, vindecare de o boală, dar și de către mamele care vor o naștere ușoară și prunci sănătoși.Potrivit tradiției, dacă ești nemăritată, pentru ca sortitul să-ți apară în prag, trebuie să ascunzi la sân o plantă numit năvalnic, să ții candela aprinsă și să pui în dreptul icoanei flori proaspăt culese. Totul e să te rogi cu încredere și credință, fie pentru tine, fie pentru alții.În credința populară românească, anumite lucruri sunt total interzise în această zi, dacă nu vrei ca fapta ta să atragă tristețea și lacrimile Maicii Domnului. Este considerat, așadar, de rău augur să mergi înapoi sau să-ți tunzi părul și să-l arunci la gunoi.