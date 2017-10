Tradiţii şi obiceiuri la Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Tradiții și obiceiuri la Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Ştire online publicată Luni, 21 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, Biserica Ortodoxă prăznuiește Intrarea în biserică a Maicii Domnului. În popor, Vovidenia sau Ovidenia este considerată o zi magică, pentru că în acest interval se fac previziuni referitoare la oameni și la vreme. Numele de Vovidenie provine din slavonă și se traduce „ceea ce se face văzută”.Din vremuri îndepărtate, în tradiția populară, în numeroase zone din țară se împlinește un ritual care, spun credincioșii, alungă bolile: în fiecare gospodărie, la icoana Maicii Domnului se pune un vas cu apă proaspătă și se aprinde o lumânare. Tradiția spune că, fiind consumată dimineața, apa respectivă are puteri magice și este un remediu dovedit pentru o mulțime de boli.Ovidenia este cinstită de credincioși prin evlavie și prin ofrande. Numeroase bucate de post, pește și lumânări sunt duse la biserică și sfințite; apoi, aceste ofrande sunt împărțite copiilor și săracilor din comunitatea respectivă.Împotriva farmecelor și a pagubei, de Vovidenie se ung ușile și ferestrele cu usturoi, pentru a învinge spiritele rele care sunt active în această zi.Gospodarii care împlinesc an de an tradițiile specifice sărbătorii spun că praznicul Ovideniei le aduce spor în hambare și belșug în gospodărie.v v vCu acest prilej, începând cu ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Capidava, care-și serbează hramul paraclisului.Situată pe teritoriul comunei Topalu, în apropierea satului cu același nume, mănăstirea a fost înființată în anul 2007, în vecinătatea cetății Capidava, vechi centru episcopal ce datează de la începutul secolului VI. Mănăstirea are hramurile Sfinții Epictet și Astion (8 iulie) și Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie).