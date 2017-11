Toţi elevii şi profesorii de la Liceul "Nicolae Bălcescu" se îmbracă în portul popular

De Ziua Dobrogei

Toți elevii și profesorii de la Liceul "Nicolae Bălcescu" se îmbracă în portul popular

Ziua Dobrogei va fi o zi de sărbătoare în acest an pentru elevii și profesorii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, care vor participa la activitățile didactice îmbrăcați în port popular.În prima parte a zilei, activitățile dedicate Zilei Dobrogei se vor desfășura în cabinetul de istorie, sub îndrumarea prof. Anișoara Ciornei. Elevii vor viziona filme documentare despre Dobrogea, obiective istorice și turistice, precum și un fragment din filmul „Pentru patrie”. În cadrul activității, va fi lansat un concurs de film documentar cu temele „Dobrogea, pământ românesc” și „Centenarul Unirii”.Începând cu ora 11.00, elevi și profesori ai liceului, în parteneriat cu reprezentanți ai Casei de Cultură „I.N. Roman”, vor desfășura activități dedicate Zilei Dobrogei în Piațeta Decebal.Sub egida „Ziua Dobrogei – dezvoltare durabilă”, joi, 16 noiembrie, elevii clasei a XI-a B, sub îndrumarea prof. Aurelia Grigorescu vor lucra în echipe pentru a conștientiza importanța zonei Dobrogei în patrimoniul economic și cultural al țării.„Activitățile dedicate Zilei Dobrogei urmăresc evocarea importanței zilei de 14 noiembrie - unirea Dobrogei cu țara, precum și contextul care a făcut posibilă unirea. De asemenea, aceste activități au rolul de a le face cunoscute elevilor vestigiile existente în Dobrogea și de a forma noii generații respect pentru valorile naționale”, explică prof. Marius Furtună, directorul Liceului „Nicolae Bălcescu”.