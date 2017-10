Tosca, de ce nu suferi?

Iubire care consumă, pasiune dusă la extrem, gelozie incurabilă, dezamăgire cruntă, suferință acută. Toate acestea îi aparțin Floriei Tosca, protagonista operei „Tosca”, spectacol prezentat duminică seara la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Din păcate, artista căreia i-a revenit rolul, japoneza Setsuko Iizuka, nu a reușit să exprime niciuna dintre calitățile care o individualizau pe melodramatica Tosca, fiind complet inexpresivă, parcă în dezacord cu pulsiunile personajului. În schimb, colegul său de scenă, tenorul Daniel Stoica, distribuit în rolul lui Mario Cavaradossi, nu și-a dezamăgit publicul, primind aplauze la scenă deschisă pentru interpretarea sa. Din păcate, artistul nu apare prea frecvent pe scenă, mărturisindu-ne dezolarea cauzată de acest lucru: „Mi-aș dori să cânt mai des, nu să fiu lăsat undeva, într-un colț, din cauza unor gândiri meschine. Îmi doresc să am un repertoriu, să am ce să cânt, dar nu sporadic. Mă gândesc că poate peste vreo zece luni voi mai primi vreun rol. Am făcut o listă întreagă cu ce roluri vreau să fac, numai să mi se dea această posibilitate. Vreau să muncesc, numai că nu mi se dă”. Tenorul consideră că situația în care se află a fost cauzată de faptul că a încălcat legea tăcerii, instituită de Consiliul Județean: „Domnul Cristian Zgabercea a spus ca eu să fiu dat afară pentru că am avut neobrăzarea să-l înfrunt față de toată mulțimea pe 15 iulie (când artiștii lirici au protestat împotriva desființării teatrului - n.r.). Sunt singurul care i-am luat apărarea, atunci, doamnei director Daniela Vlădescu. Și vorbind concret, cu argumente, nu cu țipete, urlete, sau chestii de stradă. De aceea am fost dat afară, iar acum sunt doar colaborator al teatrului. Dacă ne-am fi luat după criterii, eu trebuia să cânt, nu să stau pe margine”. O evoluție apreciată de public a avut și Stefan Popov, solist al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian”, deținătorul rolului Scarpia, ale cărui orori morale baritonul le-a scos din plin în evidență, cu forță vocală și talent actoricesc. Alături de el i-am putut vedea și pe Laurențiu Severin, Constantin Acsinte, Bogdan Sandu, Răzvan Pap, Marius Eftimie și Mihaela Ionescu, iar la pupitru s-a aflat dirijorul japonez Koichi Inoue.