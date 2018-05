"Toate pânzele sus"! Centrul "Jean Constantin" a fost, în sfârşit, inaugurat

"Toate pânzele sus"! Centrul "Jean Constantin" a fost, în sfârșit, inaugurat

Centrul multifuncțional educativ pentru tineret „Jean Constantin“ a fost inaugurat în cursul zilei de vineri. Momentul mult așteptat vine după trei ani de promisiuni. Panglica a fost tăiată de președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Horia Țuțuianu, în prezența autorităților locale,a numeroși directori de instituții, politicieni și nu numai.Deschiderea acestui centru a fost posibilă în urma încheierii unui proiect cu finanțare europeană, valoarea totală fiind de aproximativ 9,5 milioane lei. Proiectul a avut ca obiectiv reabilitarea și modernizarea clădirii fostului cinematograf „Republica” și dotarea/echiparea centrului nou realizat cu mobilier și o serie de echipamente.Cu această ocazie, Horia Țuțuianu a precizat că CJC a contribuit din surse proprii, pentru reabilitarea acestei clădiri, cu suma de două milioane de lei.„Centrul va purta numele marelui actor constănțean Jean Constantin, care, în urmă cu opt ani, a părăsit scena artistică lăsând o moștenire imensă, o întreagă filmotecă, ce a încântat multe generații de-a lungul timpului. Constănțeanul Jean Constantin a fost și va fi iubit de o lume întreagă, însă doar aici, la Constanța, putem spune că a fost și va rămâne casa lui. Îmi doresc ca acest centru să devină un pol de interes pentru tinerii constănțeni implicați în proiecte cultural educative. Aici, se simte nevoia unui suflu tânăr, care prin creativitate și perseverență să impulsioneze viața artistică a orașului. Tocmai de aceea, pregătim un portofoliu variat de evenimente și activități pe care ne dorim să le derulăm în acest centru și totodată suntem deschiși la propunerile tinerilor din județ”, a declarat președintele Consiliului Județean.Acesta a precizat că, în perioada următoare, are în vedere și inaugurarea Policlinicii nr. 2, dar și a fostului Spital de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală de la Eforie Sud. „În acest fel, împreună cu primarul Decebal Făgădău, vreau să le arătăm locuitorilor ce s-a făcut și ce vom putea face în oraș și în județ pentru constănțeni”, a subliniat Țuțuianu.Întrebat de ce a durat atât de mult reabilitarea acestui centru, Țuțuianu a precizat că, din păcate, proiectul pornit în urmă cu câțiva ani s-a poticnit din cauza unor probleme tehnice, fiind blocat o perioadă destul de lungă de timp. Cu toate acestea, în ultimul an, au reușit să rezolve micile inadvertențe și să dea drumul centrului.Pentru moment, există un program deja stabilit, urmând ca, în perioada imediat următoare, CJC să facă un program pe minimum trei luni de zile, cu spectacole de teatru, diferite evenimente culturale, sportive, filme etc. Pentru început, însă, constănțenii vor putea viziona, săptămâna viitoare, pelicula „Toate pânzele sus”, urmând ca Centrul Cultural Județean „Theodor Burada”, cel care îl administrează, să se ocupe de aducerea cât mai multor filme. Tot în cinstea lui Jean Constantin, a fost dezvelit și un bust al celebrului actor, dar și inaugurată o mică expoziție.Foarte apropiat de Jean Constantin și familia acestuia, renumitul cântăreț de muzică grecească Ionuț Galani a declarat că actorul merita din plin acest lucru.La rândul său, actorul Dan Cojocaru, de la Centrul „Burada”, a declarat că este foarte bucuros că a reușit, după o muncă titanică, să redea Constanței acest obiectiv. „Jean Constantin este și va rămâne un personaj marcant pentru orașul nostru. Tocmai de aceea, aici vom pregăti un portofoliu variat de evenimente pentru localnici”, a spus el.★ ★ ★Prin deschiderea acestui centru, s-a realizat reabilitarea și dotarea clădirii, pe două etaje. Astfel, parterul este format dintr-un spațiu expozițional, garderobă, o sală de cinema cu aproximativ 700 de locuri, etajul I are și o cabină de traduceri, cameră de proiecții, iar la etajul II se află un atelier de mentenanță.