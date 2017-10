Toamna, servim cultură de import

Iar se anunță o toamnă bogată în spectacole de import. Și nu întâmplător, Constanța a intrat în circuitul marilor turnee naționale. Anul trecut, spectacolele de import s-au jucat cu casa închisă datorită unei campanii de marketing agresive și, bineînțeles, a distribuțiilor aduse. Chiar dacă un bilet costă triplu față de cel de la un teatru local. Impresarii spectacolelor de teatru, balet, divertisment au găsit la Constanța o piață propice pentru a vinde producții într-un ritm alert. Anul trecut, actori cunoscuți ai Teatrului Național București au jucat cu casa închisă; la piesele lui Horațiu Mălăele, spre exemplu, s-a stat chiar și pe scările incomode ale sălii Casei de cultură. Așa că, pentru toamna 2007, impresarii au venit mai din timp și și-au pregătit terenul. Orașul este împânzit de afișe care anunță spectacole care se vor juca peste o lună, chiar două, ca să aibă timp omul să vadă, să poftească și să cumpere. O campanie căreia teatrele locale nu îi pot ține pasul. Constănțenii se înghesuie la teatrele din capitală, și nu numai, atrași, în primul rând, de numele care vând spectacolul în sine, chiar dacă producția respectivă este prinsă și în repertoriul local. Pe de altă parte, teatrele umplu golul stagiunii locale care a rămas la fel de incoerentă și ruptă, pe alocuri, de pauze inexplicabile. Spre exemplu, în acest week-end, Teatrul de stat Constanța nu joacă. Deși sta-giunea a început, la sală au avut loc două reprezentații până în prezent. Unde este campania de promovare și atragere a publicului cu care ne tot amenință noua conducere a teatrului? Piersic și Popeasca, recital de două ore fără pauză Prima piesă care deschide toamna culturală de import este „Străini în noapte”, programată pe data de 1 octombrie, pe scena Casei de Cultură a Sindica-telor. Ne invită la teatru Emilia Popescu și Florin Piersic, care joacă într-o piesă pusă în scenă, în premieră în România, de maestrul Radu Beligan. Chiar dacă în Franța personajul masculin a fost interpretat de Alain Delon, Radu Beligan a considerat că această piesă a fost scrisă pentru Florin Piersic. „Străini în noapte” este o piesă bulevardieră, fără pretenții de experiment sau revoluție în arta dramatică. Spectacolul va dura aproape două ore, fără nicio pauză și, după toate semnele, pare un dublu recital actoricesc. De trei ori Mungiu Caravana națională a filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a lui Cristian Mungiu va ajunge și la Constanța. Filmul lui Mungiu va rula la Casa de Cultură a Sindicatelor pe 16 octombrie, de la ora 19, și pe 17 octombrie, de la orele 16 și 19. Filmul, premiat cu Palme d’Or la Cannes, ocupă primul loc în box-office-ul românesc de săptămâna trecută, cu un total de peste 30.000 de spectatori. Caragialisme cu Monica Anghel, Maia Morgenstern și Ioan Gyuri Pascu Pe 22 octombrie, tot la Casa de Cultură, sosește piesa „O noapte furtunoasă“, montată sub egida Catedrei UNESCO. Distribuția este, de altfel, o premieră, datorită numelor vedetelor reunite în aceeași piesă: Monica Anghel, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, George Ivașcu, Ioan Gyuri Pascu și Ioana Calotă. „Cazacii zburători“ Iar pe 3 noiembrie, ansamblul de dans „Cossacks of Russia”, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de dansatori din Rusia, va susține spectacolul „Cazacii zburători”. Spectacolul va fi susținut de o trupă formată din 50 de artiști și se dorește a fi o epopee căzăcească despre fapte de glorie și povești de dragoste.Iar se anunță o toamnă bogată în spectacole de import. Și nu întâmplător, Constanța a intrat în circuitul marilor turnee naționale. Anul trecut, spectacolele de import s-au jucat cu casa închisă datorită unei campanii de marketing agresive și, bineînțeles, a distribuțiilor aduse. Chiar dacă un bilet costă triplu față de cel de la un teatru local. Impresarii spectacolelor de teatru, balet, divertisment au găsit la Constanța o piață propice pentru a vinde producții într-un ritm alert. Anul trecut, actori cunoscuți ai Teatrului Național București au jucat cu casa închisă; la piesele lui Horațiu Mălăele, spre exemplu, s-a stat chiar și pe scările incomode ale sălii Casei de cultură. Așa că, pentru toamna 2007, impresarii au venit mai din timp și și-au pregătit terenul. Orașul este împânzit de afișe care anunță spectacole care se vor juca peste o lună, chiar două, ca să aibă timp omul să vadă, să poftească și să cumpere. O campanie căreia teatrele locale nu îi pot ține pasul. Constănțenii se înghesuie la teatrele din capitală, și nu numai, atrași, în primul rând, de numele care vând spectacolul în sine, chiar dacă producția respectivă este prinsă și în repertoriul local. Pe de altă parte, teatrele umplu golul stagiunii locale care a rămas la fel de incoerentă și ruptă, pe alocuri, de pauze inexplicabile. Spre exemplu, în acest week-end, Teatrul de stat Constanța nu joacă. Deși sta-giunea a început, la sală au avut loc două reprezentații până în prezent. Unde este campania de promovare și atragere a publicului cu care ne tot amenință noua conducere a teatrului? Piersic și Popeasca, recital de două ore fără pauză Prima piesă care deschide toamna culturală de import este „Străini în noapte”, programată pe data de 1 octombrie, pe scena Casei de Cultură a Sindica-telor. Ne invită la teatru Emilia Popescu și Florin Piersic, care joacă într-o piesă pusă în scenă, în premieră în România, de maestrul Radu Beligan. Chiar dacă în Franța personajul masculin a fost interpretat de Alain Delon, Radu Beligan a considerat că această piesă a fost scrisă pentru Florin Piersic. „Străini în noapte” este o piesă bulevardieră, fără pretenții de experiment sau revoluție în arta dramatică. Spectacolul va dura aproape două ore, fără nicio pauză și, după toate semnele, pare un dublu recital actoricesc. De trei ori Mungiu Caravana națională a filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a lui Cristian Mungiu va ajunge și la Constanța. Filmul lui Mungiu va rula la Casa de Cultură a Sindicatelor pe 16 octombrie, de la ora 19, și pe 17 octombrie, de la orele 16 și 19. Filmul, premiat cu Palme d’Or la Cannes, ocupă primul loc în box-office-ul românesc de săptămâna trecută, cu un total de peste 30.000 de spectatori. Caragialisme cu Monica Anghel, Maia Morgenstern și Ioan Gyuri Pascu Pe 22 octombrie, tot la Casa de Cultură, sosește piesa „O noapte furtunoasă“, montată sub egida Catedrei UNESCO. Distribuția este, de altfel, o premieră, datorită numelor vedetelor reunite în aceeași piesă: Monica Anghel, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, George Ivașcu, Ioan Gyuri Pascu și Ioana Calotă. „Cazacii zburători“ Iar pe 3 noiembrie, ansamblul de dans „Cossacks of Russia”, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de dansatori din Rusia, va susține spectacolul „Cazacii zburători”. Spectacolul va fi susținut de o trupă formată din 50 de artiști și se dorește a fi o epopee căzăcească despre fapte de glorie și povești de dragoste.