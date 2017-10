Toamna se numără "bobocii" la universităţile constănţene

Toamna se numără "bobocii" la universitățile constănțene

Cele trei mari universități de stat constănțene care își dispută locurile pentru absolvenți au dat, ieri, startul noului an universitar 2015-2016, la aproape 15 grade Celsius, vreme ce nu a mai permis studentelor, în special de la „Ovidius“, să-și etalezetoaletele pregătite cu mult timp înainte.Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a deschis prima festivitățile, încă de la ora 9, acestea fiind onorate de prezența ministrului Apărării, Mircea Dușa.La rândul său, Universitatea Maritimă din Constanța a început anul universitar 2015-2016 cu un total de 5.000 de studenți, din care 254 de studenți nigerieni, dar există și studenți din Grecia sau Zair.La festivități, au participat prefectul Ion Constantin, absolvent al acestei instituții, dar și primarul interimar Decebal Făgădău, care, în alocuțiunile lor, au ținut să precizeze importanța pe care o are această universitate în viața de student.„Sper ca noul an universitar să fie unul mai bun, pentru că asta înseamnă să-ți dorești binele instituției pe care o conduci”, declara rectorul UMC, prof. univ. dr. Violeta Ciucur. „Chiar dacă sunt mai puțini studenți decât în ceilalți ani, ne bucurăm că nu atât încât să fim nevoiți să desființăm unele dintre specializări. Înregistrăm o scădere la numărul de masteranzi și o scădere la specializările conexe celor navale. Mă refer aici la cele de inginerie economică și tehnologia și protecția mediului, care au o ocupare, în acest moment, de puțin peste 50%.La masterat, specializarea electronică nu s-a bucurat de interesul scontat, poate și pentru că este nou introdusă și nu i-am făcut destulă publicitate. Un motiv ar putea fi rezultatele de la Bacalaureat, dar eu cred că pur și simplu există probleme de ordin economic. Și când spun aceasta, mă refer și la dificultatea de colectare a taxelor în această perioadă, deși noi nu avem niște taxe mari”, a adăugat rectorul UMC.În final, prof. univ. dr. Violeta Ciucur afirma că au existat ani în care Universitatea Maritimă a avut și 7.000-8.000 de studenți, adică prin anii 2006, 2010, 2012.La „Ovidius“, pregătiri pentru acreditareProf. univ. dr. Sorin Rugină a ținut să le ureze bun venit în marea familie a Universității „Ovidius” mai ales „bobocilor”, cărora le-a mulțumit că au ales această instituție. Cât privește numărul de studenți cu care începe anul universitar 2015-2016, spre… împlinirea mandatului său, a declarat că s-a înregistrat o creștere cu 1.000 de studenți.„Din cei 8.000 de candidați înscriși la cele 16 facultăți ale noastre, s-au înmatriculat 5.600, ceea ce ne bucură, dar ne și obligă. Pentru că va trebui să ne mobilizăm să le oferim nivelul de cunoștințe pe care ei speră să-l obțină venind la universitatea noastră. Va fi un an greu, pentru că intrăm și în pregătirile pentru acreditarea instituțională și eu cred că universitatea își va păstra gradul înalt de încredere”, a declarat rectorul.Cea mai mare universitate de stat din sud-estul țării a început anul cu aproximativ 15.000 de studenți, din care peste 1.100 străini, dar și cu 14 programe de masterat mai puține, din diverse facultăți.