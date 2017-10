Toamna colorează Biblioteca Judeţeană

Deși suntem în anotimpul hibernal

Toamna colorează Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” din Constanța găzduiește, începând cu 6 decembrie, la parter, o nouă expoziție fotografică intitulată „Când culorile toamnei dau năvală…”, semnată de Daniela Iliescu, din București, care va rămâne până la Crăciun la Constanța, înainte de a se muta la Biblioteca Județeană din Brașov. Iliescu a început să realizeze fotografii acum patru ani, la nașterea băiețelului ei, iar cu timpul pasiunea aceasta a prins rădăcini. „Fotografiile au fost făcute în mai multe locuri și acoperă o perioadă de aproximativ doi ani. Ele încearcă să surprindă perioada de vară-toamnă, vara care trece și toamna care vine.” Expoziția poartă amprenta lui Ionel Alexe, de la Centrul de Informare Comunitară din cadrul Bibliotecii Județene Constanța, atât prin montarea propriu zisă, cât și prin versurile nesemnate care însoțesc multe din fotografii. Aceste versuri au fost scrise special pentru o fotografie sau alta de Alexe, în funcție de inspirația oferită de aceasta, și dau un plus interesant întregii inițiative. La vernisajul care a avut loc sâmbătă, 6 decembrie, prezentarea autoarei și a expoziției a fost făcută de fotograful Cătălin Săvulescu. Între cei prezenți și care au luat cuvântul s-a aflat și prof. univ. dr. Filaret Sântion, de la Universitatea „Ovidius”, Constanța. „Mie îmi plac fotografiile, dar nu știu să fac fotografii. Îmi plac versurile, dar nu știu să scriu versuri. Când am venit aici și am văzut fotografiile și versurile am vrut să plec. M-am simțit complexat”, a mărturisit zâmbind Sântion. „Dar mi s-a spus că ea este responsabilă numai pentru una din cele două și în felul acesta au mai umanizat-o, au adus-o mai aproape”. Inițiative precum aceasta fac parte dintr-un șir continuu de evenimente culturale prin care cei de la Biblioteca Județeană încearcă, și reușesc, să aducă mai multă căldură în instituția în care lucrează, spre încântarea vizitatorilor, care mereu pot găsi câte ceva de văzut și admirat pe holurile pe care s-au obișnuit să le străbată, de cele mai multe ori, doar din nevoia de a învăța pentru vreun examen.