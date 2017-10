Titularizare 2011: Peste 70% dintre profesori au promovat proba scrisă la titularizare

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rata de promovabilitate (cel puțin nota 5) la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, din data de 13 iulie, după soluționarea contestațiilor, este de 70,31% (în creștere cu 1,91% față de rata înregistrată înainte de depunerea contestațiilor - 68,40%.), informează Ministerul Educației, citat de Realitatea.net. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor admise indică următoarea situație: candidați cu note sub 5 - 6.969 (29,69%), candidați cu note între 5 și 6,99 - 9.078 (38,67%), candidați cu note între 7 și 9,99 - 7.403 (31,53%), candidați cu nota 10 - 26 (0,11%).Au fost depuse 4.463 de contestații, fiind admise 2.201 (49,31%), din care 823 cu diminuarea notei inițiale, iar 1.378 cu creșterea notei inițiale. 450 de candidați, evaluați inițial cu note sub 5, au obținut note de 5 și peste 5 după soluționarea contestațiilor, iar alți 131 de candidați, inițial notați sub 7, au obținut note de 7 și peste 7.Înainte de soluționarea contestațiilor rezultatele au fost următoarele: 7.419 (31,60%) candidați au obținut note între 1 și 4,99, 8.947 (38,11%) candidați au obținut note între 5 și 6,99, 7.086 (30,18%) candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 26 (0,11%) - nota 10.Prima etapă de repartizare - repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte), pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se realizează în zilele de 22 și 25 iulie 2011.