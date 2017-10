Tinerii români sunt ademeniţi de universităţile de elită cu burse de 2.000 de euro

Tinerii români sunt ademeniți de universitățile de elită cu burse de 2.000 de euro

Ştire online publicată Luni, 19 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tinerii români sunt ademeniți de universitățile de elită cu zero taxe de școlarizare și burse de 2.000 de euro.Universități de elită precum University of Cambridge (locul 1 în lume), Harvard University (locul 2), Imperial College London (locul 6), Princeton-locul (13) sau King’s College London-locul (27) au venit în România pentru a recruta studenți.„Universitățile din străinătate vor să atragă elite în discipline precum matematică, informatică și domenii tehnice. Cele mai importante centre universitare tehnice din Germania au venit să recruteze cei mai buni studenți români.Tinerii români sunt ademeniți de universitățile germane cu zero taxe de școlarizare și cu burse lunare între 750 și 2.000 de euro”, potrivit Realitatea TV.Cele mai multe oferte vin de la universitățile din Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Suedia, Grecia, SUA, Germania și Franța.Peste 100 de universități au venit în România, la RIUF – cel mai mare târg internațional de universități din Europa de Est - cu 500 de programe de licență și 300 de masterat.