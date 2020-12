Tinerii din medii defavorizate primesc o şansă la educaţie, la Constanţa

Tinerii constănțeni, care au răspuns chestionarului asociaţiei Youth Vision, legat de nevoile lor de integrare pe piața muncii și a oportunităților de dezvoltare personală și profesională, susțin că este necesară crearea unor instrumente şi spații de lucru online, în care să poată experimenta diferite programe care să aducă împreună părți interesate din diferite domenii şi sectoare, cum ar fi public, privat și societatea civilă. „Luând în calcul nevoile lor, proiectul «Shape Your Future» va crea și va pune la dispoziția tinerilor din grupul țintă, din cele cinci țări partenere, instrumentele necesare care să le permită să-și dezvolte abilitățile sociale, antreprenoriale și profesionale pe piața muncii”, explică Daniela Pricop Enescu, preşedintele asociaţiei.







Astfel, printre instrumente se va număra o platformă online, dedicată tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, studenți, șomeri, aflați în căutarea unui job sau a unor oportunități de învățare, prin intermediul căreia va fi creat un mediu interactiv, care să-i aducă împreună, în același loc, pe de-o parte pe angajatori, ONG-uri, instituții și autorități locale și, de cealaltă parte, pe tinerii care sunt în căutarea unui job sau diverse posibilități de stagiu și voluntariat. „Totodată, ne propunem dezvoltarea unei aplicații prin intermediul căreia tinerii pot primi informații în timp real legate de oportunitățile existente pe piața muncii, vor fi încărcate materiale și va exista și un forum de discuții. Un ultim instrument dezvoltat va fi un manual pentru educație non-formală legat de incluziunea socială și abilități antreprenoriale, ce va conține date colectate de la cel puțin 20 de organizații care se ocupă de tineri. Totodată, vor fi derulate cursuri de formare și stagii de job shadowing, schimburi de experiență și evenimente de promovare a rezultatelor proiectului în comunitățile partenere”, precizează Daniela Pricop Enescu.







„Shape Your Future” este derulat în parteneriat cu echipa de implementare a programului „Constanța - Capitala Tineretului din România 2021 - 2022” derulat de Federaţia Organizaţiilor de Tineret din Constanţa și organizații de tineret ori instituții din Spania, Irlanda, Portugalia, Polonia și România, are o valoare de 250.000 de Euro și este finanțat din fonduri europene, prin programul Erasmus Plus. Perioada de derulare a proiectului este de 24 de luni.

Proiectul „Shape Your Future” a pornit de la identificarea nevoilor și oportunităților tinerilor pe piața muncii, punând accent pe o nevoie comună, aceea de a crea un spațiu pentru tineri și lucrători de tineret, în care aceștia să poată găsi oportunități de dezvoltare personală și profesională. Astfel, obiectivele proiectului vizează incluziunea socială a tinerilor ce provin din medii defavorizate, integrarea pe piața muncii, facilitarea accesului la programele educaționale și de inovare și dezvoltarea unor abilități antreprenoriale.