"Tinerii absolvenţi ar putea fi mult mai bine promovaţi"

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, la Constanța

"Tinerii absolvenți ar putea fi mult mai bine promovați"

Cu această ocazie și în prezența ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase, și a secretarului de stat pentru învățământ superior, Gigel Paraschiv, a fost prezentată metodologia clasificării universităților, s-a discutat des-pre asigurarea calității studiilor doctorale, evaluarea acestora, deducerea de impozit pe salariu pentru personalul din proiectele CDI, fondul de burse etc.În cadrul aceluiași eveniment, Institutul Cultural Român a semnat un protocol important cu Consiliul Național al Rectorilor, care își propune să dezvolte în perioa-da următoare o serie de acțiuni specifice, prin care să aducă în prim plan performanța tinerilor din domeniile artistice, dar și din domeniul cercetării științifice în cadrul programelor ICR.„Dorința noastră este ca prin cele 19 reprezentanțe să promovăm în Europa, dar și în întreaga lume aceste performanțe. Totodată, ne dorim semnarea și cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură și regiunile, cu administrațiile locale a unui proiect prin care mediul economic din România va beneficia într-o mai strânsă relație de performanțele tinerilor. În plus, în acest fel, tinerii venind către institut și mediul economic vor putea fi mai bine promovați, pentru că mulți dintre ei iau o mulțime de premii în străinătate cu piese de teatru, literatură, premii la saloane de inventică, expoziții și merită să fie puși în valoare”, ne-a declarat Liliana Turoiu, președintele Institutului Cultural Român.Prezent la această acțiune, rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, și-a manifestat bucuria de a-i avea la Constanța atât pe actualul ministru al Educației, cât și pe foștii miniștri, precum Ecaterina Andronescu, rectori, prorectori și reprezentanți ai altor instituții care sprijină procesul de reformare.„Sperăm ca agenda tuturor să se finalizeze cu cât mai multe rezultate, care să fie aplicabile cât mai repede, în folosul bunului mers al universităților și mai ales în folosul studenților. Din punct de vedere al clasificărilor, universitatea noastră se regăsește, la ora actuală, în rândul primelor zece din țară. Pentru noi, este un top onorant și presupune o revigorare a activității academice, mai ales în ultimii trei ani. Sper să avem și pe viitor activități care să ne repoziționeze și mai sus în topul universităților naționale, dar și internaționale. Referitor la admiterea din acest an, deocamdată, menținem aceleași specializări ca și până acum, dar în funcție de adresabilitatea din acest an, vom avea în vedere ce cere piața și vom vedea ce măsuri vom lua anul viitor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Sorin Rugină.v v vLa eveniment a luat parte și rectorul Universității Maritime din Constanța, prof. univ. dr. Cornel Panait, care și-a exprimat dorința ca, pe viitor, să obțină rezolvarea câtorva probleme în sistemul de admitere și licență.„Ne dorim o scurtare a termenului de acordare a diplomelor absovenților noștri, dar și o creștere a numărului de locuri la masterat, desigur, în funcție de cerințele pieței”, a precizat Panait.