Tineri interpreţi, faţă în faţă cu profesori reputaţi

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului continuă:

Tineri interpreți, față în față cu profesori reputați

Arii celebre din „Nunta lui Figaro”, „Don Giovanni”, „Don Pasquale”, „Elixirul dragostei”, „Madama Butterfly”, „Trubadurul”, „Tosca”, „Rigoletto” și multe altele au putut fi ascultate în cadrul Galei Tinerilor Interpreți, care a avut loc sâmbătă, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB). În fața publicului, au evoluat tineri artiști ai teatrului con-stănțean, dar și din Germania, participanți la cursurile de Măiestrie Artistică „Master Class”, susținute de soprana Maria Slătinaru - Nistor și de maestrul George Emil - Crăsnaru. Orchestra Teatrului „Oleg Danovski” a deschis concertul cu uvertura la opera „Nunta lui Figaro”, de Mozart, sub bagheta dirijorului japonez Koichi Inoue, urmând evoluțiile artiștilor: Cătălin Țoropoc, Verena Englisch (Germania), Ciprian Done, Smaranda Drăghici, Marius Eftimie, Maria Hoffman (Germania), Delia Ionescu, Raluca Daraban, Magda Marcu, Mihaela Ionescu, Gabriela Dobre și Iulian Bratu. Evenimentul a fost un omagiu adus profesorilor care au format artiști și au șlefuit talente, sub egida celei de-a doua ediții a Sesiunii Internaționale „Școala Românească de cânt, între tradiție și modernitate”. „Sper că tradiția școlii de cânt din România va dăinui, că arta și cultura vor continua să conteze pentru cei ce se formează astăzi, că cei ce se nasc cu acest har divin - vocea - vor fi conștienți că au datoria să urmeze minunata misiune de a răspândi, prin talentul lor, sensibilitate și frumos. Catedra de Canto a Universității «Ovidius» din Constanța păstrează tradiția, rigorile și ștacheta ridicată a școlii românești. Este un real câștig pentru teatrul nostru să găsească, an de an, cântăreți formați, gata de a porni în aventura minunată a scenei”, a spus Daniela Vlădescu, directorul TNOB. Gala Tinerilor Interpreți a fost prezentată în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, care se desfășoară la Constanța în perioada 15 octombrie – 5 noiembrie.