Tineri autori, premiaţi de Uniunea Scriitorilor

Tineri autori, premiați de Uniunea Scriitorilor

Ştire online publicată Miercuri, 11 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Volumul de poezie „Chipurile”, de Stoian G. Bogdan, și romanul „Viața unui șef de departament povestită de fiul său Supermen”, de Șerban Anghene, au fost premiate în cadrul Concursului de manuscrise pentru scriitorii sub 35 de ani, organizat de Uniunea Scriitorilor și Editura Cartea Românescă. „Chipurile” este volumul de debut al lui Stoian G. Bogdan, avocat de profesie și editor la revista „Pana mea”, în care autorul vorbește despre spațiul citadin „în care nu se întâmplă nimic”. Șerban Anghene, la cei 21 de ani ai săi, nu are experiența societății comuniste. Amintirile lui sunt dintr-o lume nouă, în care toți copiii se visează eroi de basm cinematografic și trebuie să salveze lumea. „Viața unui șef de departament povestită de fiul său Supermen” este un tipic bildungsroman, care debutează cu o dedicație emoționantă: „Primului și singurului meu erou, care a fost și este TATĂL MEU”. Șerban Anghene, reporter la Radio România Actualități, a debutat în anul 2008, la Editura Dominor, cu „Romanul dintre două beții”. Concursul de manuscrise pentru scriitorii sub 35 de ani a fost jurizat de Radu Aldulescu, Dan Cristea și Gabriel Dimisianu. Alte trei manuscrise, volumele de poezie „Melatonin”, de Andra Rotaru și „Okii” de Roxana Sicoe-Tirea și proza „Ana-na-na”, de Olivia Irina Vereha au fost propuse spre publicare Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România.