Timpul și-a pus amprenta asupra Teatrului „Căluţul de mare”. „Avem nevoie de un spaţiu nou!”

„În primul rând, este necesar pentru ideea de teatru. Îmi doresc, de exemplu, o altă grilă de lumini, să pun altfel luminile, dar nu putem face acest lucru aici, pentru că nu este spaţiul nostru şi nu putem face amenajări. Ori, în aceste condiţii, trebuie să ne raportăm la ce avem. În schimb, dacă sediul ne-ar aparţine, am putea avea mai multe spaţii, am lucra pe o scenă mare, am putea avea şi o sală gen studio şi astfel s-ar crea un dinamism al fluxului artistic. În plus, având un spaţiu nou, le-am putea oferi turiştilor, vara, evenimente continuu, am putea realiza nişte stagiuni estivale etc”, a precizat directorul.



Unde există competiție, există și performanță



Despre sala actuală, aceasta este foarte frumoasă, intimă, dar dacă există perspectiva de a crea un spaţiu doar al teatrului, „atunci trebuie marşat pe această idee”. Apoi, o altă problemă cu care se confruntă Teatrul „Căluţul de mare” este cea legată de deficitul de personal. În acest sens, noua conducere a instituţiei de cultură are în vedere să reînnoiască echipa de actori şi să aducă oameni noi, cu ajutorul cărora pot diversifica stagiunile, repertoriul şi nu numai. În plus, a subliniat Aurel Palade, având mai mulţi actori, publicul ar vedea mai multă lume pe scenă. „Aducând oameni noi, atunci se creează o competiţie şi mai activă, iar unde există competiţie, există şi performanţă”, a adăugat managerul. El doreşte să aducă în teatru actori cu potenţial, şi, în general tineri. Desigur, în Constanţa, la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” există studenţi promiţători, o pepinieră care are ce să dovedească, dacă ar avea şi unde.





Pentru că de două săptămâni, copilaşii au posibilitatea de a viziona, din nou, spectacole la sediul teatrului, acum, actorii vor pune în scenă şi ultimele două premiere, care nu au putut fi încă vizionate. Este vorba despre „Matei, cel mai mare Gulliver” şi „Pescarul şi sufletul său”. Mai mult decât atât, micuţii noştri vor lua parte curând la o altă premieră, încă în lucru, la acest moment, „Hansel şi Gretel”, în regia lui Cristian Mitescu.





În caz că, la un moment dat, spectacolele ar fi iar suspendate, iar activitatea ar trece în mediul online, filmările transmite de către „Căluţul de mare” vor fi mai calitative, mai profesioniste.





Numit director al instituţiei teatrale de aproximativ două luni, Aurel Palade a declarat pentru „Cuget Liber” că, înainte de toate, spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea este închiriat şi a recunoscut că sediul ce datează din 1895, are crăpături. În aceste condiţii, spune el, este necesar un alt spaţiu. De ce?