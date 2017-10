Timp liber pentru cultură, cu Teatrul „Oleg Danovski“

În perioada 1-8 aprilie, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a ales să joace un rol activ în experiența extracurriculară a elevilor constănțeni, cu ocazia programului lansat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului „Școala Altfel”. Sub umbrela inițiativei „Timp liber pentru cultură”, demarată în urmă cu un an de TNOB „Oleg Da-novski”, în debutul lunii viitoare, în cadrul teatrului se vor organiza vizite de studiu, la care vor participa elevi ai liceelor și școlilor constănțene. În cadrul acestor vizite, tinerii au ocazia să vadă culisele teatrului, să cunoască artiștii, să vadă cabinele de probă și costumele, să vadă decorul și cum se pune în scenă un spectacol, vor vedea repetiții ale companiei de balet a teatrului, vor avea ocazia să se fotografieze cu artiștii etc. După fiecare vizită de studiu, sunt organizate workshop-uri în cadrul cărora elevii pot pune întrebări despre curiozitățile pe care le au în ceea ce privește arta spectacolului.