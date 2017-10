Ştiinţa se revelează elevilor pasionaţi de cunoaştere

Știința se revelează elevilor pasionați de cunoaștere

Ieri, în amfiteatrul Coriolan al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, s-a dat startul oficial acțiunilor programate în cadrul proiectului internațional World Space Week-Space for Education, eveniment ce are loc anual la nivel internațional și la care, conform declarațiilor prof. Ion Băraru, Colegiul „Mircea” are o participare permanent premiată. „Anul acesta venim cu un program foarte bogat, în care îi capacităm pe toți elevii de gimnaziu și liceu. Acțiunea poartă titlul «Știința revelată» și vrem să dovedim preocuparea copiilor pentru știință. Guvernanții noștri au uitat să se ocupe de educație. Și această acțiune a noastră vrem să constituie o palmă morală pentru cei care au uitat de învățământ“, a mai declarat organizatorul evenimentului. După o serie de acțiuni interesante desfășurate ieri și care au debutat cu lansarea unor rachete în curtea Colegiului, astăzi copiii vor merge la Planetariu și vor face observații astronomice, dar vor vizita și simulatoarele de navigație ale Universității Maritime Constanța. De asemenea, la Școala nr. 28 va avea loc o întâlnire cu tema «Limbajul nonverbal cu alte civilizații». Tot astăzi se vor efectua recoltări de semințe pentru obținerea de puieți de copaci pe care, după cum afirma prof. Băraru, îi vor planta elevii la primăvară. Activitățile sunt programate a se desfășura până pe 9 octombrie, timp în care se vor construi modele de stații spațiale, avioane și rache-tomodele, vor viziona imagini 3D, pe care le vor construi în prealabil, va exista și un concurs de fotografii tematice. Vineri, 9 octombrie, va avea loc vizitarea expozițiilor cu creațiile elevilor, precum și prezentarea unor proiecte de stații spațiale, dar și a documentarelor realizate, după care același amfiteatru va găzdui festivitatea de premiere a elevilor și înmânarea diplomelor. Toate activitățile desfășurate vor fi fotografiate sau filmate, pentru a putea fi transmise organizatorului internațional și postate pe site-ul oficial al proiectului.