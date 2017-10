TIFF - printre cele mai interesante zece evenimente de profil din lume

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) va fi prezentat la New York, la Best Fest Film Series, un eveniment inițiat de Centrul Cultural The Town Hall și directorul acestuia, M.A. Papper, care celebrează cele mai interesante zece evenimente de profil din lume.Best Fest Film Series debutează pe 3 februarie, cu o seară specială dedicată TIFF-ului, în prezența directorului artistic al festivalului, Mihai Chirilov. Acesta va discuta despre selecție, concept și despre lucrurile care fac TIFF-ul unic în peisajul festivalier internațional, va prezenta posterele originale ale celor 12 ediții ale evenimentului și câteva dintre trailerele memorabile din istoria festivalului clujean.În cei 12 ani de existență, TIFF a devenit un brand recunoscut nu numai pentru calitatea programelor prezentate, ci și pentru organizarea excelentă, atmosfera efervescentă și multitudinea de evenimente. Anul trecut, circa 62.000 de spectatori au luat parte la cele peste 400 de proiecții și evenimente, în zece zile de festival.TIFF este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc. Ediția a 13-a a festivalului va avea loc între 30 mai și 8 iunie, la Cluj-Napoca.