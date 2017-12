Tichete sociale, de Crăciun, pentru toate cadrele didactice din Constanţa, membre de sindicat

Tichete sociale, de Crăciun, pentru toate cadrele didactice din Constanța, membre de sindicat

Toți salariații din grădinițele, școlile și liceele din județul Constanța, membri ai Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământ Constanța au primit, zilele acestea, câte patru tichete sociale. Valoarea fiecărui tichet este de 10 lei și poate fi folosit pentru cumpărături în magazinele alimentare și supermarketuri, până la finele anului 2017.Deși suma este mică, ea este binevenită pentru mulți dintre angajați, ale căror salarii sunt, din păcate, de ani buni, la un nivel foarte scăzut.„Nu este o primă de Crăciun, ci sunt tichete sociale, a doua serie pe care am acordat-o după cea de Paști”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, prof. Ion Popescu, vicepreședintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța (SLSIP). Potrivit acestuia, acordarea tichetelor este un gest care să vină în sprijinul salariaților.„Suma, chiar dacă pare la prima vedere mică, nu este mică, pentru că ea vine pe lângă alte ajutoare pe care le acordăm, foarte multe și diverse. Lunar, în medie 30.000 de lei se duc pe diferite tipuri de astfel de ajutoare”, a mai spus prof. Ion Popescu.Numărul tichetelor sociale primite cu prilejul sărbătorilor de iarnă este același pentru toți membrii SLSIP.„Suma este ca o medie a cotizației și nu a fost stabilită pe baza cotizației, pentru că sindicatul se bazează pe principiul solidarității. Noi nu le dăm proporțional, în funcție de valoarea cotizației. Practic, și un angajat cu 1.400 de lei salariu, care are o cotizație de 14 lei, și un angajat cu 5.000 lei, care are o cotizație de 50 de lei, primește aceeași sumă”, a completat vicepreședintele de sindicat.În total, SLSIP Constanța a cheltuit 70.000 de euro pentru fiecare din cele două serii de tichete sociale acordate de Paști și de Crăciun, în 2017.„Sigur că au fost și vor fi nemulțumiri. Însă oamenii trebuie să înțeleagă că nu este vorba despre o primă și nu facem diferențe între membri. Îi ajutăm pe toți. Liderii din fiecare unitate de învățământ trebuie să le comunice membrilor și să le explice despre ce este vorba, pentru a nu apărea neînțelegeri”, a adăugat Ion Popescu.Cresc salariile în ianuarie și în martie 2018Vestea bună este că, începând cu 1 ianuarie 2018, când va intra în vigoare Ordonanța 90, privind unele măsuri fiscal bugetare, când va fi aplicată Legea nr. 153 referitoare la salariile bugetarilor, se vor mări și salariile cadrelor didactice cu 25%.„Majorarea se aplică însă numai la salariul de bază brut, iar pe net nu va fi decât de 4 – 5 %. Mărirea substanțială va veni însă în luna martie, când va reprezenta 20%”, a încheiat vicepreședintele SLSIP Constanța.