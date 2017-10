Theodor Paleologu a primit aviz favorabil de la comisii

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul nominalizat pentru șefia Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Theodor Paleologu, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale parlamentului, la audierea desfășurată sâmbătă, la Palatul Parlamentului. În favoarea acestui aviz au votat 31 dintre membrii comisiilor, iar 12 au votat împotrivă. În fața comisiilor de specialitate reunite, Paleologu a spus că intenționează să continue toate proiectele bune ale fostului ministru, printre care cele legate de Teatrul Național și Biblioteca Națională. Ca inițiativă proprie, ministrul nominalizat vrea ca, în fiecare an, un oraș din România să fie desemnat drept Capitală Națională Culturală, după modelul din 2007 al Sibiului - Capitală Culturală Europeană. Paleologu a mai menționat și necesitatea proiectelor prin care patrimoniul să și aducă bani, prin integrarea și promovarea sa în circuitul turistic, nu doar să consume. Solicitat de comisii să prezinte mai multe repere concrete din programul său, Theodor Paleologu a spus că nu va face promisiuni. „Nici în campania electorală nu am făcut așa ceva, nu am să încep acum să fac promisiuni”, a spus ministrul nominalizat pentru Cultură, care a precizat, totuși, că va lua ca sugestii unele probleme invocate de membrii comisiilor, printre care cea a cinematografiei, precum și oportunitatea înființării unor muzee de artă contemporană. Paleologu a dezvăluit, după audiere, că o prioritate pe agenda ministerului va fi și „sprijinul salarial pentru preoți și pentru angajații din cultură”. În privința colaboratorilor cu care va lucra, fie că aceștia sunt secretari de stat sau șefi de direcție, ministrul nominalizat a spus că, deocamdată, nu vrea să facă nominalizări. Avizele primite, sâmbătă, 20 decembrie, de miniștrii propuși pentru cabinetul Boc nu influențează, însă, accederea acestora în funcție, care va fi decisă, astăzi, de plenul parlamentului.