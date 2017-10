„The New York Sun“ laudă noul album al sopranei Angela Gheorghiu

„The New York Sun" laudă noul album al sopranei Angela Gheorghiu Noul album al sopranei Angela Gheorghiu, înregistrarea recitalului său de debut de la Scala din Milano, „îi arată toate calitățile sau multe dintre acestea", scrie publicația americană „The New York Sun", care adaugă că vocea ei este „nu doar minunată, ci interesantă, schimbătoare, versatilă". Angela Gheorghiu a debutat la Scala din Milano pe 3 aprilie 2006, iar noul ei CD, inclus în colecția EMI Classics, este înregistrarea acestui debut pe marea scenă italiană. „The New York Sun" apre-ciază că soprana de origine română nu a avut un debut tradițional, într-un rol ca Mimi din „La Boheme" sau Violeta din „La Traviata", ci a debutat cu un recital, un eveniment foarte rar și care constituie o onoare. Noul CD al Angelei Gheorghiu, „Live From La Scala", are 22 de piese, printre care și șase piese cântate în limba română. Cel mai recent CD al Angelei Gheorghiu se găsește și în magazinele de specialitate din România și a fost lansat în Statele Unite pe 28 august.