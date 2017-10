Testările naţionale nu vor fi deloc uşoare

În atenția elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Testările naționale nu vor fi deloc ușoare

Unele cadre didactice constănțene din clasele „afectate” de primele testări au anunțat în cadrul ședințelor cu părinți că subiectele, mai ales la matematică, urmăresc lucrurile care țin de logică, nu de aplicarea unor formule.În acest sens, prof. ing. Adriana Cristina Oprea, inspector școlar general adjunct, a declarat pentru „Cuget Liber” că în cadrul ultimei videoconferințe, ministrul Educației a declarat că testările se vor axa în special pe competențe, pe nivelul de dezvoltare a gândirii. „Prin intermediul acestor evaluări se urmărește gradul de conștientizare a noțiunilor învățate, de așa manieră încât să nu mai existe, cum spune domnul mi-nistru, «analfabeți funcționali». În acest sens, toți cei implicați, de la elevi, profesori până la părinți, sunt rugați să trateze cu maximă seriozitate aceste testări, ale căror rezultate nu se vor face publice, dar vor constitui subiectul unor viitoare măsuri”, a mai declarat prof. Oprea.Primii care vor intra în focul testărilor vor fi elevii claselor a IV-a, care vor susține pe 28 mai proba la Limba română, iar pe 29 mai proba la Matematică. Din 2 iunie, vine rândul elevilor de clasa a II-a să susțină proba la Limba română (scris și citit), iar pe 4 iunie la Matematică. În cele din urmă, elevii claselor a VI-a vor susține pe 5 iunie proba de Limbă și Comunicare, iar pe 6 iunie - Matematică și Științe ale Naturii.Până încep testările propriu-zise, fiecare cadru didactic este sfătuit să aplice la clasă cel puțin unul dintre testele postate pe internet, la adresa http://subiecte2014.edu.ro/2014/.Ministrul Educației a anunțat că evaluarea se desfășoară în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ, dar la aceeași oră în toată țara. „Testele se vor da în sălile de clasă în care învață elevii. Nu vor fi camere video, elevii fiind supravegheați la clasa a II-a și la a IV-a de învățătoare și un cadru didactic din unitatea de învățământ, iar la a VI-a de două cadre didactice din uni-tatea de învățământ. Elevii nu vor fi separați câte unul în bancă, însă testele vor fi pe mai multe numere, astfel încât doi elevi care stau unul lângă celălalt nu vor avea același subiecte”, a precizat ministrul Remus Pricopie.Timpul de realizare a subiec-telor este de 25 de minute pentru clasa a II-a și de 60 de minute pentru clasele a IV-a și a VI-a. Sunt aproximativ 20 de întrebări. „Urmărim capacitatea de a citi și înțelege un text. Pe testul de a VI-a avem un grad de interdisciplinaritate destul de ridicat, este un alt lucru despre care se vorbește”, a spus Remus Pricopie.Subiectele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Nați-onal de Evaluare și Examinare (CNEE) și au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale (tip IEA - PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA - TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip PISA, pentru clasa a VI-a).Ministrul este de părere că prin introducerea acestui sistem de evaluări, elevii nu vor mai avea emoții la examenul final, din clasa a VIII-a. „Vom avea date transversale, ne vor permite să identificăm problemele, vom ști unde elevii nu acumulează și va trebui să mergem acolo să vedem care sunt cauzele, profesorii, problemele de frecvență a copiilor, o problemă de familie, de comunitate și vom ști ce politici educaționale avem. Introducând acest sistem de evaluare la clasele a doua, a patra și a șasea nu vor mai avea, nu ar trebui să mai aibă emoții când sunt în fața unui examen real, la evaluarea de la sfârșitul clasei a VIII-a”, a mai afirmat ministrul Educației, Remus Pricopie.