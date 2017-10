Testamentul istoricului Gheorghe Dumitraşcu. O stradă din Constanţa îi va purta numele

1

un altfel de epitaf pentru Dumitrascu

Dumitrascu a fost un (neo)comunist idealist, care ura afacerile, oamenii de afaceri, bogatia. Uitind ca, in noile conditii, doar oamenii de afaceri pot salva tara din marasm. Nu politrucii, in randul carora se numara. Cartile lui? Hai sa fim seriosi... Spre lauda lui, insa, trebuie sa afirmam clar ca nu a furat nimic. Unul din putinii politicieni corecti. Pacat de faptul ca a avut ochelari de cal si nu putut sa scape de acest obiect, in clipa in care nimeni nu-l mai obliga sa-l poarte. E de apreciat lupta dusa cu Ilici, Bombinel si Ponta. Cam tarziu si un fel de lupta cu morile de vant, din interiorul PSD. Trebuia sa iasa cu Melescanu... A gresit! Caz tipic de intelectual ce nu intelege practica si necesitatea ruperii de un sistem corupt. Chiar daca la modul ideal, crede in el. Din pacate, nu e singurul... Aceasta mentalitate de revoltat in genunchi tine Romania in ghearele mafiotilor ce s-au adapostit sub faldurile rosii, confiscand partidul. Partea proasta e ca a format noua generatie de latrai stingisti, aducandu-si contributia la perpetuarea comunismului in Romania. Si amplificarea nenorocirilor neamului. Dumnezeu sa-l ierte!