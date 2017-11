Tensiuni pe seama banchetului, la Liceul "Ovidius". "Sunt copii ameninţaţi cu exmatricularea!"

1

Banchetul pe timpul partidului unic!

Draga Sorin, Pe timpul partidului unic, directorul liceului sau comitetul de părinți nu aveau nici un cuvint de spus in organizarea banchetului la terminarea liceului. Fiecare clasa de a XII a își organiza propriul banchet la orice restaurant/ locație doreau. Exemplu, clasa cu care am absolvit in ‘88 și-a organizat propriul banchet la restaurantul, defunct de mai mulți ani, CASA CU LEI. Este adevărat, adolescenții din ziua de astăzi nu vor sa își asume responsabilități și decizii dar asta nu înseamnă că directorul instituției de învățămint are dreptul sa decidă. De aceea copii au părinți, sa le dea sfaturi și sa ii susțină in activitățile din afara programului școlar.