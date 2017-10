Tensiuni la Universitatea „Ovidius“. Ce se întâmplă cu profesorul Bordeianu

După 60 de minute, asist. univ. dr. Daniel Citirigă, purtător de cuvânt, a anunțat că „Senatul Universității «Ovidius» a luat act de demisia prof. univ. dr. Ion Bordeianu, dar, conform Codului Muncii și opiniei juristului, pentru funcțiile de conducere există o perioadă de preaviz de 45 de zile, pe care angajatorul o poate solicita celui demisionar. În consecință, s-a votat cu o majoritate foarte mare menținerea domnului Bordeianu în funcția de ordonator interimar de credite pe o perioadă de 45 de zile lucrătoare. Pentru funcțiile de conducere, angajatorul poate lua această decizie”, a mai declarat Citirigă.Tot ieri, Senatul a votat și calendarul alegerilor pentru funcția de rector, care s-a stabilit că vor avea loc pe 12 mai. Între 2 și 10 aprilie, se vor depune candidaturile, iar din 11 aprilie și până în 9 mai, este considerată perioadă de campanie.La ieșirea din sala Senatului, am încercat să aflăm de la prof. univ. dr. Petru Bordei, președintele acestui for, dacă dr. Bordeianu are vreo șansă de a nu accepta decizia: „Nu este prima dată când își dă demisia. Și-a mai dat-o și altădată, dar el este un om de echilibru, îl apreciem și mai încercăm să-l determinăm să renunțe la demisie. Nu ne-a răspuns la telefon, dar astăzi (n.r. - ieri) a fost la Universitate, a mai semnat acte și mâine (n.r. - astăzi) urmează să ne întâlnim - președintele Senatului, vicepreședintele și șefii de comisii - să discutăm cu domnia sa și să vedem ce iese. Ne vom întâlni până în ora 12 și dacă nu vrea, la ora 16 vom convoca o nouă ședință de Senat”, a spus dr. Bordei.