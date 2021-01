Tensiuni la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia. Cadrele didactice au semnat o scrisoare pentru demiterea noului director numit

Este o situaţie tensionată la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, unde recent a fost numit un nou director.

Cadrele didactice, în frunte cu fostul director Marius Furtună, au semnat o scrisoare deschisă în care cer demiterea noulului director, Mariana Carmen Copilu, despre care spun că ar fi fost numită politic şi că nu întruneşte condiţiile pentru a ocupa această funcţie.

În replică, noul manager susţine că a fost singurul candidat care şi-a depus dosarul în cadrul unui concurs deschis oricărui cadru didactic, că este profesor titular, cu o experienţă de 29 de ani în învăţământ.

Redăm, mai jos, scrisoarea transmisă de cadrele didactice autorităţilor naţionale.







Scrisoare deschisă

Domului Președinte al României, Klaus Iohannis,

Domnului Ministru al Educației și Cercetării, Sorin Mihai Cîmpeanu,

Doamnei Monica Cristina Anisie, Președinte al Comisiei pentru Învățământ, tineret și sport din cadrul Senatului României,

Domnului Ștefan Pălărie, membru în Comisia pentru Învățământ, tineret și sport din cadrul Senatului României,







Stimată doamnă, stimați domni,

Cadrele didactice ale Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia vă scriu această epistolă publică din dorința de a vă informa asupra unei situații inacceptabile în care se află instituția noastră și cu speranța unei intervenții prompte și eficiente din partea dumneavoastră, care să readucă la normalitate climatul educativ în care ne desfășurăm activitatea, în beneficiul elevilor cărora ne dedicăm toate energiile.

Reprezentăm o instituție școlară de prestigiu în spațiul constănțean, cu o tradiție de excelență de peste 70 de ani. Rezultatele elevilor noștri au fost, întotdeauna, excepționale, fie că vorbim despre examenul național de bacalaureat, fie despre concursuri și olimpiade școlare. Promovabilitatea la bacalaureat în ultimii 10 ani nu a scăzut sub 95%. Avem sute de premii la olimpiadele județene și naționale, la concursuri internaționale (NASA, GENIUS Olympiad), la competiții sportive și artistice, desfășurăm nenumărate activități caritabile și de voluntariat, suntem foarte activi în viața comunității locale. În acest moment derulăm 6 proiecte Erasmus+, în care sunt implicați peste 150 de elevi și 20 de profesori. Am participat la conferințe internaționale (YES EVENT, Conferință internațională de tineret, participare la toate edițiile din 2005), am câștigat concursul Euro Scuola și am reprezentat România la Strasbourg.

Viziunea școlii noastre este: „Școala europeană de elită prin valori locale”.

Credem așadar că noi, „familia LTNB” (elevi, părinți, profesori), merităm respectul instituțiilor care ne coordonează.

Motivul acestei epistole este următorul: începând cu data de 10.01.2021, prin decizie a Inspectorului Școlar General Constanța, a fost detașat în interesul învățământului, pe post de director, un cadru didactic pe care îl considerăm nepotrivit pentru această funcție. Numirea a fost făcută în baza unei proceduri a inspectoratului pe care o considerăm nedemocratică, dacă nu chiar abuzivă, atât timp cât ea nu presupune nici măcar o minimă consultare a Consiliului Profesoral, a părinților, a elevilor, a reprezentanților comunității locale.

Vă adresăm câteva întrebări la care vă invităm să reflectați, pentru a lua o decizie rapidă și în spiritul educației moderne pe care ne-o dorim toți:

• Este „în interesul învățământului” ca o procedură să permită inspectorului școlar general să numească un director fără să consulte în prealabil pe nimeni din școală?

• Este „în interesul învățământului” ca unei întâmpinări prealabile pe care cadrele didactice au trimis-o inspectoratului școlar, în care se precizau argumente concrete împotriva numirii respective, să i se răspundă la modul foarte general, invocând aspecte legislative și ocolind total fondul problemei? (Vă punem la dispoziție atât Întâmpinarea noastră, cât și răspunsul primit).

• Este „în interesul învățământului” să fie numit un director împotriva dorinței colectivului pe care îl va conduce, chiar fără a avea minime calități manageriale – loialitate, spirit de echipă, corectitudine, atașament față de elevi, respect?

• Este „în interesul învățământului” să fie numit un director care nu are sprijinul primarului localității, cu care, inevitabil, trebuie să colaboreze în beneficiul elevilor?

• Este „în interesul învățământului” ca o școală să funcționeze fără Consiliu de Administrație, fără comisii, catedre, fără echipe de proiect pentru toate activitățile curente? Începând cu data de 11.01.2021, toate cadrele didactice și-au depus demisia din toate funcțiile deținute în școală, renunțând la orice atribuții, în afara celor care au legătură directă cu procesul educativ.

• Este „în interesul învățământului” ca, în perioada stabilirii ofertei curriculare pentru anul școlar viitor, în proximitatea constituirii normelor didactice, în perioada sfârșitului de semestru, în atmosfera delicată declanșată de pandemie, școala să fie condusă de cineva fără legitimitate, fără autoritate, fără încrederea colegilor?

• Este ”în interesul învățământului” ca Inspectoratul Școlar Județean Constanța să cauționeze o persoană împotrivă unui întreg corp profesoral? Ar fi a doua oară cât Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar avea această atitudine, după ce unității noastre școlare i-au trebuit 2 ani și 4 procese civile (toate câștigate) cu inspectoratul pentru a putea finaliza desfacerea contractului de muncă unui cadru didactic titular, care se bucura permanent de susținerea ISJ Constanța!

• Este conflict de interese sau incompatibilitate dacă doamna director numită recent este soția unui consilier local, membru în Consiliul de Administrație al liceului? Este moral? Este în spiritul unei educații europene?







Așteptăm încrezători poziția dumneavoastră, mai ales din perspectiva declarațiilor domnului ministru Cîmpeanu privind dreptul cadrelor didactice de a avea un rol în desemnarea directorului unității școlare!

Cu stimă,

Colectivul cadrelor didactice al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia

Medgidia,

11.01.2021