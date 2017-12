Temele pentru acasă, necesare, dar monotone şi prea grele

Temele pentru acasă, necesare, dar monotone și prea grele

Temele sunt grija de zi cu zi a școlarilor, dar, de multe ori, ele devin o povară și ajung să le ocupe aproape tot timpul liber. Studiul realizat luna trecută de Ministerul Educației Naționale a scos la iveală ceea ce mulți dintre părinți încearcă să spună de mulți ani: temele pentru acasă sunt necesare pentru aprofundarea cunoștințelor învățate, dar multe sunt monotone și prea grele.„Conform studiului, temele pentru acasă sunt considerate utile și necesare pentru îmbunătățirea învățării de cei mai mulți dintre respondenți. Cu toate acestea, se constată o preponderență a temelor repetitive, monotone și dificile, care întăresc ceea ce s-a predat la clasă. Profesorii se centrează pe explicarea sarcinilor și pe feedback-ul frontal, în timp ce elevii și părinții își doresc teme diferențiate, provocatoare, pe care să le rezolve creativ și, eventual, în echipă. Mai mult de jumătate dintre profesori declară că nu dau teme pentru vacanță”, explică ministrul Educației, Liviu Pop.Pe de altă parte, 75 – 80% dintre elevii și părinții care au completat chestionarele consideră că temele sunt adesea prea obositoare și prea multe și că acestea consumă o mare parte din timpul liber. Un alt efect negativ face referire la faptul că temele pentru acasă conduc la neliniște, îngrijorare sau stres. Această afirmație este susținută cu prioritate de către aproape trei sferturi dintre părinții care au participat la studiu și de către peste 67% dintre elevi, în ponderi mai ample la liceu și la gimnaziu, unde și complexitatea temelor este mai mare. În același timp, aproape 80% dintre părinți afirmă că elevii au nevoie de sprijin în rezolvarea temelor.În privința adoptării unui act normativ care să reglementeze rolul temelor pentru acasă și timpul necesar efectuării acestora, opiniile cadrelor didactice sunt polarizate: o parte consideră că temele pentru acasă trebuie să beneficieze de o reglementare juridică pentru o raportare la un cadru comun, evitându-se astfel excesele legate de volumul temelor, gradul de dificultate, timpul necesar efectuării acestora etc. La polul opus, se situează opinia potrivit căreia această chestiune trebuie să fie și poate fi gestionată de către profesioniști (cadrele didactice), în funcție de particularitățile fiecărei clase, reglementarea acestei problematici fiind văzută drept o constrângere a libertății de acțiune a profesorilor.Fetele și băieții se raportează la teme în mod diferit. La nivel general, ponderea elevilor care susțin efectele pozitive ale temelor este mai mare în rândul fetelor, comparativ cu băieții.„Recomandările respondenților susțin acordarea unei atenții speciale nu doar tehnicilor de învățare independentă, care contribuie la formarea unor deprinderi de rezolvare independentă a unor sarcini, transferabile în efectuarea temelor pentru acasă, ci și tehnicilor de lucru în echipă, care contribuie la exersarea competențelor de comunicare, negociere, management al timpului, etc, competențe transferabile în realizarea unor teme de grup”, mai explică reprezentanții Ministerului Educației Naționale.Alte propuneri vizează nevoia de stabilire a unor teme pentru acasă cu caracter interdisciplinar sau transdisciplinar, alternarea temelor clasice, tradiționale, cu cele cu caracter practic-aplicativ, legate de viața reală (proiecte, machete), diferențierea unor teme zilnice și teme cu termen mai lung de realizare (săptămânal, bilunar, lunar, semestrial) pentru formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor elevilor legate de managementul timpului, a responsabilității etc. De asemenea, apar recomandări privind utilizarea unor instrumente pentru monitorizarea temelor zilnice și săptămânale la nivelul clasei, care să sprijine cadrele didactice în stabilirea realistă a temelor, de exemplu, caietul, jurnalul sau graficul clasei, disponibil și accesibil pentru toți profesorii care predau la clasa respectivă.