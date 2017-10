„Teatrul Pur şi Simplu“ încântător

„Teatrul Pur și Simplu“ încântător

Vineri seară au avut loc în Constanța un debut și două premiere. Premiera absolută „Turnul albastru” și debutul trupei independente „Teatrul pur și simplu”, ea însăși o premieră în Constanța. Totul pleacă de la două personaje. El și ea. Andrei și Erica - Ovidiu și Magda.Vineri seară, pe 20 iulie, ne-am pornit spre localul unde urma să se producă reprezentația. Teatru în două personaje, o oră jumate… Exista o strângere de inimă să nu ne ia toropeala în fața actorilor, că într-un loc atât de mic, oriundete-ai așeza ești lângă ei. Te simt și îi simți. Dar așteptările ne-au fost spulberate. Timp de o oră și jumătate nu a fost nici o secundă de plictiseală. Doi actori ne-au făcut să intrăm pe scenă în povestea lor. Sau poate ei au înălțat turnul albastru în sufletele noastre? Ne-am mirat la fiecare ridicare de sprânceană a Magdei și ne-au trecut sudori reci la fiecare grimasă de-ndurare a lui Ovidiu. Am râs la puternicul lui „acșent moldoviniesc” și am simțit tragismul care a străpuns comicul încă de la prima lui replică: „Și mama naibii, în hruba ista nu poți găsi niși macar un loc în cari să ti spânzuri la standarde europenii!”. Am simțit și forța neînduplecată a privirii Magdei în spatele drăgălășeniei ei acaparatoare. Nici o secundă de plictiseală. Numai joc. Joc până la ultimul fir de păr. Pe un fundal auster, albastru închis, care interpreta și el rolul unui subsol prăfuit și claustral, fără ieșire, a început dansul celor doi. Ea dă buzna în viața lui, plină de culoare, tânără, veselă, dură, drăgăstoasă dar neiertătoare, râvnită dar nepoftită. El - trecut, singur, îndurerat, mincinos, deznădăjduit, o acceptă, o dorește, deși o alungă în mod repetat. Un tandem între real și ireal, între adevăr și minciună, între viață și moarte. Un tango, la început voit stângaci, care s-a dezvoltat scenă de scenă și i-a adus împreună, ca în final să pecetluiască relația lor. Un joc curat care îți deslușește o piesă grea. Plină de simboluri. Fără artificii, fără povestitor, fără imagini explicative proiectate pe fundal. Teatru pur și simplu. Doi actori care devin pe scenă ce vor ei, împreună, ridicându-se și completându-se unul pe altul, la un braț de tine.„Turnul albastru”„Turnul albastru”, o piesă după textul lui Val Butnaru, „Avant de mourir”, este adaptată de Andrei Cantaragiu, regizorul piesei, pe coregrafia Ericăi Moldovan și scenografia amândurora.El avea ideea de a face o trupă împreună cu Erica dar nu avea piesa pe care și-o dorea, își amintește zâmbind tânărul actor și regizor. „Am citit într-o noapte 30 de texte dar toate erau pline de trivialități. Eram obosit când am găsit piesa lui Val Butnaru «Ovidiu, bătrân profesor, ea - tânără,… idilă… neah, plictisitor...», am gândit somnolent, dar am continuat să parcurg oarecum absent textul. Până la capăt m-am îndrăgostit de el. Dar foarte greu. Am scotocit în el după planul comic, să-l facem mai ușor de digerat”.Ca spectator, textul piesei, profund și tragic, riscă să te fure și poți înțelege altceva. Aici s-a văzut talentul regizoral al lui Andrei Cantaragiu. A păstrat textul dar l-a pus într-un alt tablou și fiecare lumină, pas, gest, cântec, dans au contribuit la el. Despre tango, Erica ne-a povestit începutul… restul este încă imprimat în picioarele lui Andrei care păstrează urmele vinete ale lecțiilor nesfârșite. „El mi-a zis: «am nevoie de tango!»” Eu i-am zis: «Felicitările mele!» el: «Păi eu nu știu», eu: «Păi nici eu»”, râde ea amuzată, dar pentru că bani de coregraf n-aveau, ea și-a amintit cursurile de dans din facultate și le-a împrospătat cu ajutorul youtube. Și, la fel ca fiecare element al piesei fiecare dans din cele cinci spune o poveste a celor doi. „De ce tango?” îl întreabă Magda pe Ovidiu. „Pentru că este singurul dans în care femeia te poate nenoroci!” O interpretare care te poate răscoli până la lacrimi. O premieră care a ridicat publicul în picioare smulgând strigăte de admirație. „Turnul albastru” și „Teatrul Pur și Simplu”.