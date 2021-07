Teatrul „Oleg Danovski”, spectacol inedit pe scena plutitoare din Ovidiu

Este vorba despre concertul „A whole new world”, care va avea loc în cadrul evenimentului Zilele Oraşului Ovidiu. Participă soliştii Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu, Doru Iftene, Răzvan Săraru, sub conducerea muzicală Ionuţ Pascu din Bucureşti. Maestrul de cor este Adrian Stanache.





Spectacolul este programat la ora 18, iar intrarea este liberă.





Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” îi învită pe constănţeni şi pe turişti, sâmbătă, 31 iulie, la un spectacol inedit, pe scena plutitoare din parcul Faleză lac din oraşul Ovidiu.